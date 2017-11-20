Ünlülerin siyah-beyaz fotoğrafları ilgi gördü

20.11.2017 - 10:43 | Güncelleme:

Fotoğrafçı Peter Lindenbergh'in, Julianne Moore, Nicole Kidman, Kate Winslet gibi ünlü isimleri çektiği siyah beyaz fotoğraflar büyük ilgi gördü

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Ünlülerin fotoğrafçısı Peter Lindenbergh’in, aralarında Julianne Moore, Nicole Kidman, Kate Winslet gibi isimlerin yer aldığı bir grup ünlüyle gerçekleştirdiği siyah-beyaz çekimler büyük ilgi gördü. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Polonyalı fotoğrafçı Lindenbergh, “Duvardaki Gölgeler” adlı albümünü 80 Euro’dan satışa çıkardı. Albüm için poz veren sanatçıların, Lindenbergh hakkındaki görüşlerine de yer verildi.

Oscar ödüllü yıldız Julianne Moore, “Lindenbergh, kendimi şahane hissettiriyor” diye konuştu. Avustralyalı aktris Nicole Kidman ise, “Başkasıyla olsa kendimi kameranın karşısında çok utangaç hissederdim” dedi.

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