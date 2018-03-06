Bilecik Belediyesi tarafından kentte kazandırılan Yaşayan Şehir Müzesi Zanaatlar Bölümünde bulunan Sepetçilik Odası'nda sepet ustası Fikret Kaptan, müzeye gelen ziyaretçilere sepet yaparken, mesleğinin püf noktalarını anlatmayı unutmadı. İHA'nın haberine göre; yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Yaşayan Şehir Müzesi Görevlisi Yurdanur Kırlı, kaybetmekte oldukları meslek gruplarının ayakta tutmaya çalıştıklarını söyledi.

YOK OLMAK ÜZERE

Müzeye gelen ziyaretçilere sepetçilik mesleği yaşatmak, göstermek, yapılışını anlatmak maksatlı bir etkinlik düzenlediklerini anlatan Kırlı, "Ehli Sanat etkinliklerimiz kapsamında bu hafta sepetçilik mesleğini icra ediyoruz. Sepetçi ağabeyimiz Bilecik'in Ayvacık köyünden ve yıllar önce sepet örmesini babasından öğrenmiş. Sağ olsun rica ettik, kendisi de buraya gelip müzeye gelen ziyaretçilere sepet örgüsünü gösterecek. Çünkü şuan bu mesleği daha önceden yapan Karaağaç ve Ayvacık köylerimizdeki sepet ustası amcalarımız çok yaşlanmış durumdalar. Maalesef ki çocuklarına ya da torunlarına öğretmediler bu mesleği artık bu meslek yok olmak üzere. Tabi ki biz de suçluyuz.

El emeği bir sepet şuan ki fiyatı, 50 ile 100 TL arasında değişiyor. Bizler artık evlerimizde plastik kovaları sepet niyetine kullanıyoruz. Ne oldu, bu meslek yok oldu ve bu meslekten para kazanmadıkları içinde çocuklarına öğretmediler. Sağ olsun ağabeyimiz bugün gelip 3 gün boyunca müzeye gelen ziyaretçilere sepet örgüsünü yapacak. Fikret Kaptan ağabeyimiz babasından öğrendiği bu mesleği yıllardır yapmıyordu aslında. Fakat bizim ricamızla geldi sağ olsun. Müzeye gelen ziyaretçilerimize sepet örgüsünü gösteriyor" dedi.

ÇOĞU İLK DEFA SEPET YAPIMINI GÖRDÜ

Sepet ustası Fikret Kaptan'ın müzede yapacağı 2 sepet için bir gün boyunca dağlarda, dere kenarlarında fındık ağacı topladığı anlatan Kırlı, "Önce sövelerini almak için kalın olarak ve kenarlarını yapmak için şöyle uzun olarak fındık ağacından malzemeler temin etti. Dediğim gibi bir gün akşama kadar temin ettiği malzemeler için iki tane sepet örebildi sadece. Sabah 9'dan başlayıp, 4 buçuğa kadar sürdü elimizdeki sepetin yapımı.

Ziyaretçilerin ilgisi de çok güzel. Çünkü ilk defa görmüşler ve bende dahil ilk defa görüyorum sepet örgüsünü ve bu anlamda da ziyaretçilerimiz bu konuya çok yoğunlaştı, güzel de ilgi var. Biz Ehli Sanat etkinlikleri kapsamında yorgancımızı ve terzimizi çağırdık. Bu hafta sepetçimiz, ileriki haftalarda da çömlek ustamız gelecek. Demircimiz, dokumacımız sırayla gelip müzeye gelen ziyaretçilerimize anlatımda bulunacaklar" dedi.

Öte yandan müzeye gelen yüzlerce ziyaretçi Sepetçi Odası'nda yapılan etkinlikten memnuniyetleri dile getirerek, çoğu ilk defa sepet yapımı gördüğünü söylediler.

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