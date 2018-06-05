Suudi Arabistan resmi ajansı SPA, bölgedeki son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, iki ülkenin kardeşliğinden, bu kardeşliğin geliştirilmesi ve ortak endişelerden bahsedildiğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Ürdün hükümeti, tartışmalı vergi yasa tasarısını 21 Mayıs'ta imzalayarak parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisi'ne sevk etmişti.

IMF'nin diktesi olarak görülen tasarı, birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmış, başkent Amman'ın yanı sıra İrbid, Tafila, El-Kerak, Er-Remse ve Maan kentlerinde gösteriler düzenlenmişti.

Kral Abdullah da yoğun protestolara neden olan vergi yasa tasarısı konusunda hükümeti ve meclisi uzlaşmaya çağırmıştı.

ÜRDÜN'DEN MALİ DESTEK ÇAĞRISI

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriyeli sığınmacıların ülkesine ağır yük getirdiğini belirterek uluslararası toplumdan destek istedi.

Safedi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin oldukça zor bir ekonomik süreçten geçtiğini ve halkın büyük sıkıntılar çektiğini ifade etti.

PROTESTOLAR BAŞBAKANIN İSTİFASINI GETİRDİ

Ürdün hükümeti, 100 milyon dinar (yaklaşık 141 milyon dolar) gelir getireceğini savunduğu vergi yasa tasarısını 21 Mayıs'ta Temsilciler Meclisi'ne sevk etmişti.

Ancak, IMF'nin diktesi olarak görülen tasarı, birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmış, başkent Amman'ın yanı sıra birçok kentte gösteriler düzenlenmişti.

Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, dün yoğun protestoların ardından istifa etti, ancak ülkede gösteriler durulmadı.

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