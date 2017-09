Uşak'ta 4 ay önce geçirdiği kalp krizinin ardından açık kalp ameliyatı olan ve tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde 15 kez kalbi duran 63 yaşındaki Hidayet Kıyak, yaşama tutunmayı başardı.

Bir iplik fabrikasından emekli olduktan sonra eşiyle yaşamını sürdüren 3 çocuk 7 torun sahibi Hidayet Kıyak (63) 5 Mayıs'ta cuma namazı sonrası fenalaşarak çevredeki vatandaşların yardımıyla Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Hastanenin acil servisine ulaştığında bilinci kapalı olan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Kıyak, ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Kalbindeki 3 damarın tıkalı olduğu ve bu organın büyük oranda çalışmadığı tespit edilen Kıyak, acilen ameliyata alındı. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzman Doktor Aydın Koç ve ekibi tarafından açık kalp ameliyatına alınan Kıyak'ın tıkalı damarları 6 saat süren operasyonun ardından değiştirildi.

KALBİNİ GÜÇLENDİRMEYE ÇALIŞTILAR

Operasyonu gerçekleştiren Koç, hastanın yaşı ve kalbinin büyük bölümünü kaybetmesi nedeniyle tedavi sürecinin çok zorlu geçtiğini belirtti.

Ameliyat sonrası hastada akciğer yetmezliği başladığını ve solunum cihazına bağlı olarak uzun süre yaşadığını aktaran Koç, "Bir yandan kaybettiği kalbinin bir bölümünü yeniden güçlendirmeye çalışırken, bir yandan da akciğer yetmezliği ile mücadele ettik. Açıkçası başarılı geçen ameliyatın ardından bizi en çok akciğer yetmezliği zorladı. Bu süre zarfında yoğun bakım ünitesindeki ekibimiz çok titiz ve özverili çalışarak süreci başarılı şekilde takip etti" dedi.

15 KEZ SOLUNUMU VE KALBİ DURDU

Yoğun bakım ünitesinde solunum cihazından zaman zaman ilişkisi kesilen ve kendi solunumunu yapması için çeşitli tedaviler uygulandığını aktaran Koç, yaklaşık 4 ayda hastanın 15 kez solunumunun ve kalbinin durduğunu ancak müdahalelerle yeniden yaşama döndürüldüğünü söyledi.

Kıyak'ın şu an kalbinin yüzde 45'ini kullanabildiğini, solunumunu yapabildiğini ve 4 aylık tedavi sürecinin tamamlandığını aktaran Koç şöyle konuştu:"Hastamız tedaviye her zaman olumlu cevap verdi, zor anlar yaşadık tedavinin başarıya ulaşması çok sevindirici, artık yaşamına evinde devam edecek. Çok zorlu bir süreç yaşayan hastamız ve yakınları hiçbir zaman umutlarını yitirmedi, doktorlarına güvendiler, yoğun bakım ünitesi sağlık personeline güvendiler. Yakınları her zaman hastaya destek oldu, moralini yüksek tutmaya çalıştı, bu tedaviye olumlu yansıdı."

"YENİ BİR HAYATIM VAR"

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Hidayet Kıyak ise sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.Yaşamın çok değerli olduğunun altını çizen Kıyak, "Doktorum ve yoğun bakım ünitesi çalışanları beni hayatta tutmak için her şeyi yaptı, artık yeni bir hayatım var. Onlar benim ailem gibi oldu. Devletimizden Allah razı olsun." diye konuştu. Kıyak'ın eşi Elif Kıyak da tedavi süreci boyunca doktorların ve sağlık çalışanlarının ilgisinin üst düzeyde olduğunu belirterek, "Eşim bugün yaşıyorsa önce Allah'ın ardından doktorların sayesinde. Ona gözüm gibi bakmaya devam edeceğim." dedi.