Üsküdar'da, eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü adamı servis aracında yaralayıp eşini ise öldüren Yılmaz Aykan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık "onurlu bir yaşam için bunu yaptım" diyerek cinayeti işlediğini söyleyen öfkeli eş hakkında "eşi kasten öldürme" ile "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, servis aracında işlenen aşk cinayeti Üsküdar'da 27 Kasım 2017 günü meydana geldi. İddiaya göre eşi Asiye Aykan ile servis şoförü Mehmet Yılmaztürk'ün ilişkisi olduğunu düşünen Yılmaz Aykan eşine baskı yapmaya başladı.



Eşinin yaklaşık 2 yıl önce Yılmaztürk'ün yöneticiliğini yaptığı sitede temizlik elemanı olarak çalıştığı sırada kendisini taciz ettiğini söylemesi üzerine psikolojisi bozulan Yılmaz Aykan, Yılmaztürk'ün ofisine gitti. Yılmaztürk'ten ise eşiyle iş amaçlı görüştüğü ve ilişkileri olmadığı yanıtını aldı.

KONUŞMADAN ATEŞ ETTİ

İkiliyi yüzleştirmek isteyen öfkeli eş, Yılmaztürk'ün servis aracında bir buluşma ayarladı. Aralarında bir konuşma geçmeden de cebindeki tabancayla önce Yılmaztürk'e ardından da eşine ateş etmeye başladı. Servis şoförü ağır yaralı olarak olay yerinden kaçmayı başarırken talihsiz kadın ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Yılmaz Aykan ise adliyeye sevk edilirken "Onurlu bir yaşam için bunu yaptım" dedi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"EŞİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞU DÜŞÜNCESİYLE ÖLDÜRMEK İSTEDİ"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayın ardından başlattığı soruşturmayı tamamladı. Savcılık iddianamesinde, şüphelinin söz konusu olayları tasarlayarak gerçekleştirip gerçekleştirmediğini mahkemenin takdirine bıraktı. Eşi Asiye Aykan'ı kasten öldürdüğü ve eşi ile ilişkisi olduğu düşüncesiyle Mehmet Yılmaztürk'ü öldürmeye teşebbüs ettiği anlatılan iddianamede Yılmaz Aykan'ın ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Aykan'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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