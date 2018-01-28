CNN Türk'e konuk olan ve kanserle mücadele eden usta sanatçı Arif Sağ, arabesk şarkılar söylediği dönemle ilgili olarak, "Bir dönem halkıma ihanet ettim.' dedi.

Sağ, açıklamasına, “Yeni müzik akımları çıkıyor. Ömrü ne kadar? Peki getirdiği şey ne? Getirdiği şey, fakirlerin duygularını sömürmekten başka bir şey değil. Onu bende yaptım. Ben o zaman kalktım özür diledim, ihanet ettiğimi söyledim. Kendi halkıma, geldiğim insanlara bir dönem ihanet ettim. Bunu bilerek mi yaptım, bilmeyerek mi yaptım çok farklı bir şey. Ama o kendi açımdan bir ihanet" şeklinde devam etti.



Akciğer kanseri teşhisi konulan Arif Sağ, geçtiğimiz aylarda tedavi için Küba’ya gitmişti.



Türkiye'ye döndükten üç gün sonra soluğu eğitici olduğu Avcılar Konservatuvarı’nda alan Arif Sağ, uzun süre sonra ilk kez merdivenleri tek başına çıktığını belirtmişti.

Sağlıklı görünen sanatçı, Küba’ya gidişinin ardından sevenlerinin kendisine yakınlık gösterdiğini anlatıp, “Ben sevilecek bir insanım. Beni sevmeye devam etsinler” demişti.





Arif Sağ