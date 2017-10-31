Muharrem Usta TV'den izledi, prim verdi

Gergin geçeceğini tahmin ettiği Divan Kurulu toplantısına katılmayan Başkan Muharrem Usta, tepki gelebileceği endişesiyle Galatasaray maçına da gitmemişti. Gazete Habertürk'ün haberine göre; Usta’nın, Galatasaray karşılaşmasını İstanbul’daki işyerinde arkadaşlarıyla birlikte televizyondan izlediği ortaya çıktı. Maç öncesi Rıza Çalımbay’la telefonla görüşen Usta, karşılaşma sonrası da görüntülü arayıp soyunma odasında teknik adamı ve futbolcuları kutladı. Usta’nın isteğiyle takıma prim verilmesi kararı alındı. Asbaşkan Ahmet Çubukcu, maç sonrası soyunma odasında oyunculara müjdeyi verdi.

4 MİLYON TL'DEN FAZLA KAZANDILAR

N’Doye ve Yusuf Yazıcı’nın golleriyle Galatasaray’ı 2-1 yıkan Trabzon, kasasını da doldurdu. 35 bin biletli seyircinin takip ettiği mücadeleden 1,5 milyon TL bilet geliri elde edildi. Trabzonspor, ayrıca TFF’den galibiyet primi olarak 2.4 milyon TL alacak. Maç günü TS Club’lar hınca hınç dolarken, buradan da kulübün kasasına yaklaşık 250 bin TL girdiği öğrenildi.

Muharrem Usta

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