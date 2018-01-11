Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan Kandıra'ya gelerek, Ağva'ya giden yolcu otobüsüne binen U.B.'yi takibe aldı. Polis teknik ve fiziki takibin ardından otobüsü durdurarak, arama yaptı. Yapılan aramada U.B.'nin valizinde bulunan 7 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi. Daha tenha olan bir güzergahı takip ederek İstanbul'a gitmeye çalışan, iller arasında bir otobüsten inip diğerine binen U.B.'nin üzerinde yapılan aramada ise izleyeceği yol güzergahlarının bulunduğu not ele geçirildi.

DHA'nın haberine göre, notta, Van'dan İstanbul'a kadar iller arasında yolcu otobüsleriyle devam etmesi, Kandıra'dan Şile yolunu kullanan yolcu otobüsleriyle İstanbul'a geçmesi, 'Kocaali' ilçesi ile 'Kocaeli' ili konusunda uyarıldığı, Kocaeli ve Gebze'ye girmemesinin istenmesi dikkat çekti. U.B.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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