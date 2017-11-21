Uzayın ilk heykeli, 2018'de fırlatılacak

Amerikalı Trevor Paglen, gelecek yıl “uzayda eseri bulunan ilk sanatçı” unvanını kazanacak. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Paglen, 2018’de yörüngeye sadece sanatsal bir jest amacıyla bir ‘heykel-uydu’ göndermeyi planlıyor. Yeterli fon bulunursa, yeryüzünden 560 kilometre yüksekliğe yerleştirilecek olan Orbital Reflektör, dünyadan da görülebilecek. Heykel-uydu önümüzdeki ilkbaharda Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü’nden fırlatılacak. Paglen, “Bu eserle insanları gökyüzünü düşünmeye teşvik edeceğime inanıyorum” dedi.

uzayın ilk heykeli

Trevor Paglen