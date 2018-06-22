HT Egeli'de yer alan habere göre, Karabağlar’a bağlı Uzundere Mahallesi’ndeki toplam 32 hektarlık dönüşüm bölgesinde 280 konut ve 33 işyerini kapsayan ilk etabın ardından vakit geçirmeden diğer etapların çalışmalarına başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2. etapta yer alan 209 konut için temel atma törenini gerçekleştirmişti. Büyükşehir şimdi de, 3. etapta yer alan 385 konut için kura çekimi yaptı. İlk hak sahibinin ismini kurayla İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan’ın belirlediği törende heyecan ve mutluluk vardı.

Türkiye’de bir ilke daha imza attıklarını hatırlatan Aydoğan, “Aziz Kocaoğlu’nun İzmir’de önem verdiği iki projesi var: Bir tanesi yerelde kalkınma, diğeri insanları dağıtmadan, semtinden ve komşusundan ayırmadan yerinde kentsel dönüşüm yapmak.. Biz komşuluğa çok önem veririz. Komşuluk bazen akrabalıktan bile önce gelir. Biz bu dönüşümü nasıl başardık” dedi.

OTEL DE OLACAK

Kuraları çekilen 3. Etap ile de 17 bin 259 metrekarelik 12 blok, 385 konut, 20 konut altı ticaret ve 31 ticaret, 78 ofis ve 120 odalı otel ile 111 bin metrekare inşaat alanını kapsayan alanda kat karşılığı anahtar teslimi yapım işi ihale edilecek.

"İlk hak sahibinin ismini kurayla İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan belirledi."