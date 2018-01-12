Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik operasyon düzenledi. 'Şehit Jandarma Er Fazlı Tekbaş' adı verilen operasyonda, Gürpınar ilçesi Çizgili Mahallesi'nin kırsal kesiminde PKK'lı teröristlerin kullandığı jelikan bidon ve hortum ile yer altından su hattı çekilmiş 5 sığınak tespit edildi.

DHA'nın haberine göre, sığınaklar imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

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