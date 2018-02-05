Van'da, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.



AA'nın haberine göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Vangölü Turizm firmasına ait 34 YK 9983 plakalı yolcu otobüsü, Erciş-Van karayolunun 30. kilometresindeki Tasmalı bölgesinde şarampole devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 21 kişi Van'daki hastanelere kaldırıldı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, Erciş-Van karayolunun 40. kilometresinde sabah saat 05.15 sıralarında ölümlü ve yaralamalı tek taraflı trafik kazasının meydana geldiği belirtildi.



Kazanın sürücü A.B'nin sevk ve idaresindeki 34 YK 9983 plakalı yolcu otobüsünün, yolun sağından yoldan çıkarak devrilip sürüklenmesi şeklinde gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:



"Kaza sonucunda yolcular arasında bulunan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, sürücüyle 21 vatandaşımız ise yaralı olarak kaldırıldıkları çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili tahkikat devam etmekte olup, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa dileriz."

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