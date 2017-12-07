Vaşak katillerine verilen ceza belli oldu

Erzurum'da, öldürdükleri vaşakla fotoğraf çektirip, bunu sosyal medya sitesinden paylaşan iki gence toplam 8 bin 818 lira para cezası kesildi.

DHA'nın haberine göre, Karayazı ilçesinde çekildiği tahmin edilen fotoğrafta kaçak avcı oldukları tahmin edilen iki genç, tüfekle vurarak öldükleri vaşağı ortalarına alıp fotoğraf çektirdi. Gençler bu fotoğrafı sosyal paylaşım sitesinden paylaştı.

Fotoğrafın fark edilmesiyle Erzurum'daki Milli Parklar Şube Müdürlüğü soruşturma başlattı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Mehmet Fehmi Yüksel, iki kişinin kaçak avcı olduğunu belirterek, "Her iki kaçak avcıya toplam 7 bin lira tazminat olmak üzere ayrı ayrı da 909 lira idari yaptırım cezası kesildi. Bu cezayı ödemedikleri takdirde icra takibi başlatılacak" dedi.