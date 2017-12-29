Vatanım Sensin dizisi 39. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümde İsmet Paşa'nın İzmir'e gelişi işlerin seyrini değiştirdi. Milli mücadelede yeni bir dönem başladığı Vatanım Sensin'in bu bölümünde Cevdet ve Tefik yüzleşti ve eski defterler yeniden açıldı. Son bölümü seyreden vatandaşlar yeni bölümü araştırmaya başladı. Peki, Vatanım Sensin 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Vatanım Sensin 39. bölüm özeti ve 40. bölüm fragmanı hakkında merak edilen her şey...

VATANIM SENSİN 40. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D'de yayınlanan Vatanım Sensin dizisinin 40. bölümünde İsmet Paşa İzmir'e geldi ve milli mücadelede yeni bir dönem başladı. Vatanım Sensin'in 39. bölümünü izleyenler 'Vatanım Sensin 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Fakat dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Vatanım Sensin dizisinin 40. bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizin içeriğinde yer alacaktır.

VATANIM SENSİN 39. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İsmet Paşa, İzmir'e geliyor; Milli mücadelede yeni bir dönem başlıyor!

Dağıstanlı'nın, Mustafa Kemal Paşa'nın teklifini geri çevirmesi Ankara Hükümeti'ni harekete geçirir. Yaşananın sadece bir savaş olmadığını düşünen İsmet Paşa, Cevdet ile İzmir'de bir araya gelir. Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde bu harbi kazanabileceklerini düşünen İsmet Paşa, Milli mücadeleye yeni bir ışık tutar. Yunan Ordusu karşısında hedeflenen zafer için artık yeni bir yol gözükür.

Damat Ferit'in İzmir'de herkesin önünde düştüğü çaresizlik, Vahdettin'i de harekete geçirmişti. Türkler arasındaki bu fikir ayrılığı ve Yunan Ordusu ile İstanbul Hükümeti'nin iş birliği savaşın giderek çetinleşmesine sebep olur.

Dağıstanlı Ankara’nın teklifini reddedince, İsmet Bey saf değiştiren askerleri geri almak maksadıyla Ege’ye gelir. Öte yandan Tevfik de nihayet Cevdet’in eline düşmüştür. Ancak Dağıstanlı’ya bel bağlanmayacağını anlayan Cevdet’in artık intikamından daha büyük bir önceliği vardır.

Yeni katılımlarla kaynamaya başlayan çiftlikte yokluk yüzünden gerginlik artarken köşeye sıkışan Dağıstanlı, Cevdet’ten tehlikeli bir istekte bulunur. İsmet Bey'le kafa kafaya veren Cevdet ise hem Dağıstanlı meselesini halletmek hem de efeleri Ankara’ya bağlamak için kurduğu planı işletmeye başlar. Ancak Dağıstanlı’nın İsmet Bey’e dair yeni hamlesi dengeleri altüst edecektir.

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