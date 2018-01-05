Vatanım Sensin yeni bölümü bu hafta yayınlanmadı. Yeni bölümü bekleyen izleyiciler için Vatanım Sensin 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda İsmet Paşa Dağıstanlı'nın misafiri oluyor. Cevdet ise Hilal ile Leon aşkını fark ediyor. İşte Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı...

VATANIM SENSİN 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İsmet Paşa, Dağıstanlı'nın misafiri oluyor! Cevdet, kızı ve Leon arasındaki özel durumu görüyor.

İsmet Paşa'nın Dağıstanlı'nın çiftliğinde kalma sebebi merak konusu olur. Tevfik, bu konunun üstüne giderek hakikati öğrenme peşindedir.

Mehmet, idam edilmek üzere Yunanların esiri olmuştur. Hilal, Mehmet'i kurtarabilmek için Leon ile telaşlı bir konuşma içerisine girer. Leon, elinden bir şeyler gelmeyeceğini söylese de; Hilal, arkadaşını kurtarmak ister. Mehmet, idam edilmekten kurtarılabilecek mi?

Yıldız, Yakup'un vücudundaki yarayı görmesiyle şüphelenmeye başlar. Evlerinin önüne kadar gelen Yunan askerleri, Yakup'un gizli vazifiesinden dolayı tutuklayacaklar mı?

VATANIM SENSİN'DE SÜRPRİZ AYRILIK İDDİASI

Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanının yayınlandığı saatlerde gündeme bir iddia geldi. Diziden iki karakterin çıkacağı öne sürüldü. İddiaya göre, dizide Tevfik karakterine hayat veren Onur Saylak, PuhuTV'nin yeni dizisi 'Şahsiyet'in yönetmen koltuğuna oturmak için önümüzdeki bölümlerde Vatanım Sensin'e veda etmeye hazırlanıyor. Dizide Mehmet karakterini canlandıran Genco Özak'ın da gelecek haftalarda senaryo gereği diziden ayrılacak.

VATANIM SENSİN NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Vatanım Sensin bu hafta yılbaşından hemen sonra olduğu için diğer dizilerde olduğu gibi yayınlanmamıştı. Yayıncı kuruluş tarafından dizinin 40. yeni bölümünün 11 Ocak perşembe günü yayınlanacağı duyuruldu.

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