Vatanım Sensin 44. son bölümüyle ekranlara geldi. Vatanım Sensin son bölümde Yannis'i öldürerek Yunan Ordusu'nda infial yaratan Cevdet hayati bir görev üstleneceği taarruz öncesi Filippos tarafından görevinden alındı. Azize ise Cevdet'i kurtarmak için hareket geçti. İşte Vatanım Sensin son bölüm özeti ve Vatanım Sensin 45. yeni bölüm fragmanıyla ilgili detaylar...

VATANIM SENSİN 45. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Vatanım Sensin'in yayınlanan son bölümünde yine heyecan doruklardaydı. Dizi biter bitmez, izleyici yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Ancak Vatanım Sensin 45. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Vatanım Sensin'e dair detaylar geldikçe haberimizden takip edebilirsiniz.

VATANIM SENSİN 44. SON BÖLÜM ÖZETİ

Cevdet, Azize'nin başına gelenlerin intikamını almış ama Azize ve Charles'ın en büyük korkusu da gerçek olmuştur. Yannis'i öldürerek Yunan Ordusu'nda infial yaratan Cevdet hayati bir görev üstleneceği taarruz öncesi Filippos tarafından görevinden alınır. Cevdet'in, Ali Fuat Paşa'yla birlikte yaptığı plan suya düşmüştür.

Azize, Cevdet'i kurtarmak için harekete geçerken, Azize'nin vatansever kimliği de tüm aile için büyük bir tehdide dönüşmektedir. Artık Yunan taarruzunda görev alma imkanı kalmayan Cevdet bu açığı telafi etmek için her şeyi göze alırken, Türk Ordusu'nu büyük bir tehlike beklemektedir.

Cevdet tutuklanıyor! Türk ordusu ve efeler, Yunan askerlerine karşı taarruza geçiyor!

Azize'nin hayatında büyük yıkım noktası olan cinsel saldırıyı yapan Yunan komutanı, Cevdet tarafından öldürülmüştür. Yunan askerler tarafından tutuklanarak karargaha götürülen Cevdet, savaşın kaderini de değiştirmiştir. Nefsine yenik düştüğünü kabul eden Cevdet, artık dördüncü kolordunun başında olmayabilir.

Cevdet'in başına geleceklerden korkan Aize, Yakup'tan yardım beklemektedir.

Türk ordusu ve efeler, Yunanlara karşı bu savaşta yan yana çarpışacaktır. Sayıca ve silah olarak yeterli olmadıklarını bilen Türkler, vatan için ölmeye hazırdır.

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