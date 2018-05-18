Vatnım Sensin bu akşam ekranlara gelen bölümüyle izleyiciye yien duygusal anlar yaşattı. Heyecanın bitmediği Vatanım Sensin'de Filippos Cevdet'in kuvvacı olduğunu öğrendi ve işler asıl şimdi karıştı. İşte Vatanım Sensin 56. son bölüm özeti.

VATANIM SENSİN 57. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak dizi ile ilgili detaylı bilgiler geldikçe haberimizden takip edebilirsiniz.

VATANIM SENSİN 56. SON BÖLÜM ÖZETİ

Cevdet'in kuvvacı olduğunu öğrenen Filippos, onu Türklerin ölüm emrini vermesi için zorluyor!

Cevdet'in kimliğinin Filippos tarafından öğrenilmesi, Milli Mücadele için kritik bir sürece girilmesini sağlar. Cevdet'in haberdar olmadığı bu durum, İzmir'de birçok kaybın yaşanmasına sahne olacaktır. Türk subaylarını öldürmek için tutuklayan Yunanlar, Cevdet'in kritik bir karar vermesine neden olacaktır.

Zira Filippos, subayların kurtarılması için tünel kazıldığını öğrenir ve tünelin içindeki Türklerin öldürülmesi için ateş emrini Cevdet'in vermesini ister. Türk halkının gözleri önünde gerçekleşen bu olay Hilal ile Cevdet'i karşı karşıya getirecektir.

Filippos'un planı, Cevdet ile Hilal'i karşı karşıya getiriyor!

Cevdet'in, Yakup'la görüştüğünü kendi gözleriyle görüp Kuvayı Milliye için çalıştığından emin olan Filippos, Cevdet'i tutuklamak veya cezalandırmak yerine göz hapsine almayı tercih eder. Böylece Ankara'nın planlarını önceden haber alıp boşa çıkarabilecektir. Nitekim Filippos'un elde ettiği bilgiler öncelikle Darülmesai'yi ve Azize dahil oradaki tüm kadınların hayatını tehdit eder.

O sırada Ankara Cevdet'ten, İtalyanlara esir düşen ve serbest bırakılmak üzere olan Türk subaylarıyla ilgili bir görev verir. Şimdi Cevdet'le Filippos arasında tehlikeli bir satranç oyunu başlayacaktır. Bu öylesine tehlikeli bir oyundur ki Cevdet'i kızı Hilal'le ölümcül bir şekilde karşı karşıya getirecektir.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER