Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) kayıtlarına göre, kemik iliği nakli bekleyen 1840 hasta var. Bu hastaların 966’ı çocuk. Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı işbirliğiyle hayata geçirilen TÜRKÖK projesiyle 300 bin bağışçı gönüllü donör oldu. Son 3 yılda gönüllü bağışçılar sayesinde 8’i yurtdışında toplam 601 hastaya kemik iliği nakli yapıldı. Ancak ülkemizde ilik nakli başarıyla uygulanırken, bazı bağışçıların “Ben de hasta olurum, kök hücrelerim biter”, “4 gün tedavi süreci olduğunu sonra öğrendim”, “İşyerinden izin alamam”, “Bağışlarken ikna oldum, sonra yapamayacağımı anladım” gibi gerekçelerle tedaviden vazgeçmeleri, hastalarda hayal kırıklığı yaratıyor. Son olarak İstanbul’da 18 yaşındaki bir gence 2, Ankara’da nakil bekleyen 19 yaşındaki bir kıza ise 3 ayrı bağışçının dokuları tutmasına rağmen tedaviye gitmedikleri ortaya çıktı. 2 hasta ise hâlâ ilik bekliyor.

ALO CAN

EMİNE’NİN BAĞIŞÇISI DA VAZGEÇMİŞTİ

Aydın’ın Koçarlı İlçesi’nde yaşayan Ayhan ve Duriye Gümüş’ün kızları Emine de vazgeçen bağışçı mağduruydu. Genetik hastalığı 9 yaşına gelince ağırlaşınca küçük kız için donör bulundu ancak bağışçı vazgeçti. 3 ay sonra ise Almanya’dan yeni bir bağış- çının dokusu tuttu. Ege Üniversitesi’nde yapılan nakille Emine sağlığına kavuştu.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık: Kan bağışı konusunda edindiğimiz deneyimi, ülkemiz için hayati öneme sahip TÜRKÖK projesine de taşıdık. 601 kişi tekrar hayata tutundu. Yurtdışında 8 hastaya nakil yapıldı. Hedefimiz donör sayısını 500 bine çıkarmak.

Ege Üniversitesi Kök Hücre Servisi’nden Prof. Dr. Savaş Kansoy: Kan verirken kabul ediyorlar, daha sonra çeşitli gerekçelerle vazgeçiyorlar. Vazgeçenlerin oranı yüzde 5’i buluyor. Doku tuttuktan sonra kan verme koltuğu ve yatağında nakil oluyor. Yürümesine ve işine engel yok. Vücuttan kayıp söz konusu değil.

Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan: Bağışçılar topluma değil, bireye bağışcı olma düşüncesiyle hareket etmelidir. Vazgeçecek kişilerin bağışçı olmamalarını istiyoruz.

İNSANİYETİN KÖKÜ!