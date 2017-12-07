Verdal Hosta'nın 15 yıla kadar hapsi istendi

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davaya tutuklu sanık Verdal Hosta ve avukatları ile yakınları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde tanıkların ifadeleri dinlendi. Tanık ifadelerine karşın beyanları sorulan Hosta, tanık ifadelerinin yalan olduğunu öne sürerek, her ay ABD'ye gidip örgüt lideri Fetullah Gülen ile görüşmediğini savundu.

Beyanların alınmasının ardından söz hakkı verilen duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, Hosta'nın "Hosta Et ve Gıda Ticaret Sanayi Limited Şirket" isimli şirketin sahibi ve yöneticisi olduğunun Ankara Ticaret Odasındaki kayıtlardan anlaşıldığını ifade etti.

Şirketin FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı olduğunun anlaşıldığına dikkat çeken savcı, şirketin örgüte para yardımı yaptığına ilişkin ihbarlar neticesinde soruşturma açıldığını, soruşturma ve kovuşturma aşamasında dinlenen tanıkların ihbar içeriklerini doğruladığını söyledi. Savcı, Vergi Denetim Kurulu ve Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nca hazırlanmış olan Mali Analiz Raporu'nda Verdal Hosta'nın ortaklığı bulunan şirketleri hakkında FETÖ ile irtibatları nedeniyle daha önceden inceleme yapılmış olan kişi ve şirketler arasında para transferi yapıldığının belirlendiğini söyledi.

Sanık Hosta'nın örgütün kriptolu mesajlaşma programı olan ByLock'u kullandığının tespit edildiğini aktaran savcı, Hosta'nın mahkeme huzurunda yaptığı savunmasında da bu unsuru doğruladığını belirtti. Savcı, mütalaasında FETÖ'nün yönetici kadrosunda olan firari Hamdi Akın İpek ile Hosta'nın 2013'te örgütün eğitim kurumlarından olan İpek Üniversitesinin kuruluşu ile ilgili ABD'ye giderek terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen ile görüşmeler yaparak Gülen'den talimatlar aldığının belirlendiğini ifade ederek, Hosta'nın örgütün yönetici kadrosunda bulunan şahıslarla telefon irtibatının bulunduğunun anlaşıldığını kaydetti.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcı, dosyanın yapılan incelenmesi, toplanan deliller, tanık ve müştekilerin beyanları, MASAK raporu, HTS kayıtları, sanığın ikrar içeren savunması bir bütün olarak değerlendirildiğinde Hosta'nın FETÖ üyeliği suçunu işlediğinin anlaşıldığını dile getirdi. Hosta'nın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini anımsatan savcı, sanığın savunmasında örgütün yapısı ve faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermediğinin anlaşıldığına dikkat çekerek, Hosta'nın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmaması kanaatine varıldığını söyledi.



Savcı, Hosta'nın "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mütalaaya karşı beyanları sorulan Hosta, "Savcının mütalaası kovuşturma aşamasındaki mütaalasının aynısı. Örgüte irademi teslim etmedim, hiyerarşik yapısında bulunmadım, herhangi bir faaliyetim ve eylemim de olmadı. Eski ifademi tekrar ediyorum. ByLock konusunda samimi beyanlarda bulundum. 2014'te kullandığım görüldü. Bilerek ve isteyerek hiçbir örgütün parçası olmadım. İrademi de kimsenin eline bırakmadım. 17-25 Aralık değil, 2006 yılında onlarla bağımı kestim. Savcının söyledikleri belgeye, bilgiye dayanmayan beyanlar" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Hosta'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Esas hakkındaki savunma için süre veren mahkeme, duruşmayı 13 Şubat 2018'e erteledi.

Verdal Hosta

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