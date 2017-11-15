Vestel'e Toshiba'dan kötü haber

Nisan ayında Toshiba'nın TV birimi için teklif yapan ve Uzakdoğulu rakipleriyle bir mücadele içerisine giren Vestel'e beklediği haber gelmedi. Japon medyasında yer alan haberlere göre Toshiba'nın TV birimi 113.6 milyon dolar karşılığında Çinli Hisense'nin oldu.



Toshiba'nın televizyon birimi geçtiğimiz yıl toplam 700 bin adet televizyon üretimi gerçekleştirmişti.



Çinli Hisense, ülkenin en büyük elektronik üreticilerinden biri konumunda bulunuyor.

Toshiba, Hisense'ye hisselerin yüzde 95'ini satacak. Yüzde 5'lik bölüm ise kendisinde kalacak.

Ekonomik olarak zor günler geçiren Toshiba geçtiğimiz günlerde de bulaşık ve çamaşır makinelerinin de yer aldığı beyaz eşya birimini Midea'ya satmıştı.

VESTEL ÇOK UMUTLUYDU

Türkiye'de Toshiba lisansı altında televizyon üretimi ve satışı yapan Vestel, nisan ayında satışa çıkan TV birimine talip olmuştu. Şirket yetkilikerinde arka arkaya yapılan açıklamada süreçle ilgili olumlu düşünceler ifgade edilmiş ve Vestel'in Toshiba'nın TV birimini alabileceği yorumları yapılmıştı.

Öte yandan Vestel geçtiğimiz günlerde Güney Koreli Daewoo'nun beyaz eşya birimini satın almak için de teklif vermişti.