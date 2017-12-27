Vezir Parmağı filminin konusu ne? Vazir Parmağı oyuncuları kimler?

Vezir Parmağı filmi Star TV'nin 27 Aralık yayın akışında görülüyor. Film Hayat srıları dizisinin saatinde başlayacak. Hayat Sırları'nınbaşlangıç saati ise 22.15'e çekildi. Vezir Parmağı'yla ilgili bilgiler merak konusu oldu.

VEZİR PARMAĞI OYUNCULARI KİMLER?

Vezir Parmağı’nın başrolünü Mahsun Kırmızıgül üstlenirken; kendisine Ali Sürmeli, Selim Bayraktar, Peker Açıkalın, Orçun Kaptan, Levent Sülün, Rana Cabbar, Metin Yıldız, Talat Bulut, Altan Erkekli, Cihat Tamer, Nuri Alço ,Muhammed Cangören, Hayrettin Karaoğuz, Yasemin Yalçın, Gülben Ergen, Ece Uslu, Derya Şensoy, Meral Çetinkaya, Aydan Burhan, Güner Özkul Fatoş Seymen,Suna Selen ve Defne Yalnız eşlik ediyor.

VEZİR PARMAĞI KONUSU NEDİR?

3 katıya yayılmış, farklı coğrafyalardan ve farklı kültürlerden insanları tebaası olarak bünyesinde barındıran Osmanlı İmparatorluğu uzun yıllardır bitmeyen savaşlardan yeni bir tanesine daha girmektedir. Ülkenin dört bir yanından eli silah tutan erkekler asker olarak orduya alınır. İmparatorluğun 5 ayrı bölgesinden yola çıkan, farklı kültürlere ait hamallar savaşa giden bu ordunun neferleri olacaktırlar...

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