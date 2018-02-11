Yürek sızlatan görüntüler Sakarya'da kaydedildi. Yük taşıyan bisikletin üzerindeki vicdansız küçük çocuğa acımadı, onca yükü taşıttı.

Küçük çocuğun bu halini gören bir vatandaş ise durumu cep telefonu ile görüntüledi. Küçük çocuğun yük düşmesin diye omzuyla destek verip arabayı çekmesi ise yürekleri burktu.

Bisikletin üstündekli vicdansızın görüntüsü o anlara tanıklık edenleri öfkelendirse de kimse müdahale etmedi. Küçük çocuk arabayı çekmeye devam edip gözden kayboldu.

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