HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, İstanbul Film Festivali kapsamında Türkiye’ye gelen yıldız, konakladığı otelin yakınındaki bir mekanda eğlendi.

Tanınmamak için şapka takan Fimmel, mekân çıkışı yürüdüğü sırada bir turist grubu tarafından fark edilince ilgi odağı oldu. Yakışıklı oyuncunun yaklaşık 5 gün İstanbul’da kalacağı öğrenildi.



Cadde'de yer alan detaya göre, Fimmel, Asmalımescit'te bir mekanda eğlendikten sonra, İstiklal Caddesi’ndeki bir çiğ köfteciye de gitti. Fimmel’in, gecenin ilerleyen saatlerinde dansöz istediği de öğrenildi.