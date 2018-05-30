İngiliz iş adamı Richard Branson tarafından ticari uzay yolculuğu seferleri düzenlemek amacıyla kurulan Virgin Galactic, SpaceShipTwo VSS Unity’nin ikinci başarılı test uçuşunu kutluyor. Yeryüzünden 114.500 fit yukarı çıkmayan başaran araç, saat bin 300 mil hızla yerçekimsiz ortama ulaştı.

Unity’nin ilk uçuş denemesi yaklaşık 2 ay önce gerçekleşmiş ve yine başarıya ulaşmıştı. 2014’te gerçekleşen ve VSS Enterprise’ın havada parçalanması ile sonuçlanan teste göre büyük ilerleme kaydeden Virgin Galactic, yakın gelecekte gerçekten uzaya turist göndermeye başlayabilir.

Şirketin kurucusu Richard Branson, basına yaptığı açıklamada “Uzay gemimizi tekrar gökyüzünde görmek ve yetenekli ekibimizle bu duyguyu paylaşmak harika bir duyguydu. Unity’yi supersonik hızın üstünde görmek ilham verici ve gerçekten nefes kesici. Hedeflerimizi gerçekleştirmeye gittikçe yaklaşıyoruz. Tüm ekibi tebrik ederim. “ dedi.