Türk vatandaşlarına Avrupa Birliği'nde vize serbestisi sağlanması konusunda yıllardır süren anlaşmazlığın aşılması, Die Welt Gazetesi'nin haberine göre, tatlıya bağlandı.

Gazetenin üst düzey AB yetkililerine dayandırdığı haberine göre, isimleri açıklanmayan üst düzey AB yetkilileri, Türkiye'nin

sunduğu önerilerin "çok önemli" ilerlemelere işaret ettiğini belirtti.

Türk hükümeti, vize serbestisi için AB'nin talep ettiği 72 koşuldan 7'si dışındakileri yerine getirmiş, başta Terörle Mücadele Yasası'ndaki değişiklikler olmak üzere karşılanmayan 7 koşulla ilgili olarak 1 ay önce AB'ye teklifte bulunmuştu.

Haberde, AB Komisyonu'nun önerilerle ilgili değerlendirmesini bu hafta içinde Türk yetkililere ileteceği ve 3 noktada iyileştirmeye gidilmesini talep edeceği de aktarıldı. Brüksel'in bu bağlamda, Terörle Mücadele Yasası'nda daha fazla orantılılık talep edeceği, ayrıca veri koruma ile Avrupa polis teşkilatı Europol çerçevesindeki işbirliği anlaşmasında da iyileştirmelere gidilmesini isteyeceği belirtiliyor.

BÜYÜK GÜN 26 MART

AB Komisyonu'nun kurum içi yol haritasına göre Türk hükümetinin 2 hafta içinde talep edilen iyileştirmelere gitmesinin beklendiği, ardından AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in 26 Mart'ta Varna'da yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde

Türkiye'ye vize serbestisi konusunda olumlu mesaj verebileceği kaydediliyor. Yol haritasına göre yaz aylarında da Türkiye'nin

değişiklikleri yasalara uyarlaması öngörülüyor. Türkiye'nin ise Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Şubat 2019'a kadar vize serbestisine yeşil ışık yakmasını beklediği, oylamanın AP seçimleri sonrasına sarkmaması beklentisi içinde olduğu ifade ediliyor. AP seçimlerinin 2019'un mayıs veya haziran ayında yapılması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 90 güne kadar seyahatlerinde vize serbestisi getirilmesi konusundaki görüşmeler, 2013 yılında başlamıştı. Mart 2016'da imzalanan mülteci mutabakatı çerçevesinde Türk vatandaşlarına vize serbestisinin 2016 yılı sonuna kadar yürürlüğe sokulması öngörülmüştü.

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