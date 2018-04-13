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Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler! (13 Nisan 2018)

Bu hafta 10 film vizyona firdi. İşte haftanın filmleri!

13 Nisan 2018 Cuma, 09:15:38

Sessiz Bir Yer

Vizyon Tarihi: 13 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Dram, Gerilim, Korku
Süre: 95Dak.
Yönetmen: John Krasinski
Oyuncular: John Krasinski, Emily Blunt, Noah Jupe, Millicent Simmonds, Cade Woodward
Senaryo: John Krasinski, Scott Beck, Bryan Woods
Yapımcı: Michael Bay, John Krasinski

SESSİZ BİR YER - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Kırsal bölgede sakin bir hayat süren ve henüz büyüme çağlarında olan iki çocuklu bir aile hiçbir şekilde konuşmadan,işarated diliyle anlaşmaktadır. Bunun nedeni ise konuşamıyor olmaları değil, aile gıcırtı çıkaracak her türlü adımdan, ses yapacak her türlü hareketten uzak durmalarıdır. Ancak bir gün küçük çocuklarının oyun oynarken oyuncağındançıkan ses, bu sakin hayatı tepetaklak edecektir. Çünkü bu ses ailenin peşinde olan varlığın harekete geçmesine neden olacaktır.

Rampage: Büyük Yıkım

Vizyon Tarihi: 13 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Macera
Yönetmen: Brad Peyton
Oyuncular: Dwayne Johnson, Jefferey Dean Morgan, Malin Akerman, Naomie Harris, Marley Shelton
Senaryo: Carlton Cuse, Ryan Engle, Ryan Condal
Yapımcı: Dwayne Johnson, Beau Flynn

RAMPAGE: BÜYÜK YIKIM - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Primat uzmanı Davis Okoye (Dwayne Johnson), meslek gereği insansı maymunlarla çok iyi anlaşmaktadır, ancak 2 yaşındayken bulup büyüttüğü George adlı gorille fazlasıyla dostça bir ilişkisi vardır. Ancak o sırada yapılmakta olan bir genetik deneyde yaşanan kaza sonucu aralarında George'un da bulunduğu çeşitli hayvanlar, önlerine çıkan her şeyi yıkan korkunç canavarlara dönüşürler. Şehirlerin ve dünyanın enkaza dönmesini önlemek, aynı zamanda eski dostunu kurtarmak isteyen Davis, bir genetik bilimciyle güç birliği yapar.

Muhteşem Kadın (A Fantastic Woman)

Vizyon Tarihi: 13 Nisan 2018
Yapımı: 2017 - Şili, Almanya
Tür: Dram
Süre: 100Dak.
Yönetmen: Sebastián Lelio
Oyuncular: Daniela Vega, Francisco Reyes, Lui Gnecco, Aline Küppenheim, Amparo Noguera
Senaryo: Sebastián Lelio, Gonzalo Maza
Yapımcı: Eduardo Castro, Jonas Dornbach

MUHTEŞEM KADIN - İNGİLİZCE ALTYAZILI FRAGMAN
Genç ve yetenekli trans şarkıcı Marina Vidal (Daniela Vega), aynı zamanda garsonluk yaparak hayatını sürdürmektedir. Kendisinden 20 yaş büyük sevgilisi Orlando (Francisco Reyes) ile mutlu bir birlikteliği vardır. Marina'nın doğum gününü kutladıkları akşam Orlando fenalaşır ve hastanede hayatını kaybeder. Kanun güçlerinin ve Orlando'nun ailesinin şüpheleri Marina'ya çevrilirken, genç kadın sevdiği insanı kaybetmenin ve toplumun her katmanında karşılaştığı 2. sınıf insan muamelesinin yükünü omuzlamak durumunda kalacaktır.

Oflu Hoca Trakya'da

Vizyon Tarihi: 13 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Yönetmen: Adem Kılıç, Serkan Karaarslan
Oyuncular: Çetin Altay, Gökhan Yıkılkan, Gülhan Tekin, Bilal Çatalçekiç, Bahtiyar Engin
Senaryo: Yılmaz Okumuş
Yapımcı: Ferhat Ergün

OFLU HOCA TRAKYA'DA - FRAGMAN
Doğanspor'un başkanlığını yapan Oflu Hoca (Çetin Altay), genç yetenek Hayati'yi transfer etmek için Türkiye'nin öbür ucuna, Lüleburgaz'a gitmiştir. Ancak buraya ayak basar basmaz hiç beklemediği birşeyle karşılaşır. Her yönüyle bir Trakyalı olan Haspi de o gün hapisten çıkmıştır. Haspi dış görünüş olarak Oflu Hoca'nın tıpatıp kopyası gibidir, ancak karakterleri 180 derece farklıdır. Bu fiziksel benzerlik, Oflu Hoca ve Haspi'nin başına bela olacaktır.

Vahşiler (Hostiles)

Vizyon Tarihi: 13 Nisan 2018
Yapımı: 2017 - ABD
Tür: Dram, Macera, Western
Süre: 127Dak.
Yönetmen: Scott Cooper
Oyuncular: Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi, Jesse Plemons, Adam Beach
Senaryo: Scott Cooper, Donald Stewart
Yapımcı: John Lesher, Ken Kao

VAHŞİLER - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
1892 yılında Yüzbaşı Joseph Blocker (Christian Bale), bizzat başkandan gelen bir emir alır. Ömrünün son günlerini yaşayan bir Cheyenne reisi Sarı Şahin ve ailesini New Mexico'dan diğer ırkdaşlarının yaşadığı Montana'ya dek götürmesi gerekmektedir. Blocker bu emri pek gönüllü olmasa da kabul etmek zorunda kalır. Bu yolculuk oldukça uzun ve tehlikeli geçecektir.

Arada

Vizyon Tarihi: 13 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Biyografi, Dram
Süre: 87Dak.
Yönetmen: Mu Tunç
Oyuncular: Burak Deniz, Büşra Develi, Deniz Celiloğlu, Eriş Akmani Ceren Moray
Senaryo: Mu Tunç
Yapımcı: Hasan Çobanoğlu

ARADA - FRAGMAN
Ozan (Burak Deniz), İstanbul'da bir grupta solistlik yapan bir punk'tır. En büyük hayali ise California'ya gidip kendine bir albüm çıkarabilmektir. Doğum gününde eski bir müzisyen olan babasıyla yaşadıkları tartışmanın ardından evini terkeder. Kaset dükkanı olan arkadaşı Deniz, California'ya giden bir gemi bileti konusunda Ozan'ı bilgilendirir. Artık her şeyi göze almış olan Ozan ve sevgilisi Lara (Büşra Develi), bileti bulabilmek için İstanbul'un dört bir yanında birçok farklı ortamına girerek müthiş bir koşuşturmacaya girerler.

Taş Devri Firarda

Vizyon Tarihi: 13 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - Fransa, İngiltere
Tür: Animasyon, Komedi, Macera
Süre: 89Dak.
Yönetmen: Nick Park
Seslendirenler: Eddie Redmayne, Tom Hiddleston, Maisie Williams, Timothy Spall, Richard Ayoade
Senaryo: Mark Burton, John O'Farrell, James Higginson
Yapımcı: Nick Park, Richard Beek

TAŞ DEVRİ FİRARDA - TÜRKÇE DUBLAJLI FRAGMAN
Taş Devri'nde yaşayan Dug ve kabilesi, dünyada yaşamaya elverişli nadir yerlerden biri olan yeşil ve bereketli bir vadide hayatlarını sürdürmektedir. Ancak tüm dünyaya Bronz Devri'ni getirmeye kararlı olan güçlü Lord Nooth, alıştıkları düzeni yerle bir etmek üzeredir. Dug, Hognob ve kabilenin diğer üyeleri, yurtlarını koruyabilmek için iş birliği içinde Nooth'a karşı mücadele etmek durumunda kalacaktır.

Kardeşim İçin Der'a

Vizyon Tarihi: 13 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Aksiyon, Dram
Süre: 112Dak.
Yönetmen: Murat Onbul
Oyuncular: İlker Kızmaz, Cem Uçan, Mehmet Çevik, Berna Koralrürk, Umut Karadağ
Senaryo: Fatih Mutlu, Taha Kurutlu, Halis Cahit Kurutlu
Yapımcı: Halis Cahit Kurutlu

KARDEŞİM İÇİN DER'A - FRAGMAN
Eskiden Suriye rejimine muhalif fikirlere sahip olduğu için ülkesinden ayrılmak durumunda kalan Ali, küçük kardeşi Ömer'e, annesine yardımcı olabilmek, sevdiği kadınla tekrar bir araya gelebilmek için Suriye'ye, Der'a şehrine geri dönmüştür. Ancak kardeşiyle fazla zaman geçirme fırsatı bulamadan Ömer ve bazı arkadaşları, muhaberat karargahının duvarına yazdıkları yazılardan dolayı tutuklanır. Ali, kardeşini ve diğer çocukları bir an önce kurtarmak zorundadır.

Zamanın Sınırında

Vizyon Tarihi: 13 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - Rusya
Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Savaş
Süre: 100Dak.
Yönetmen: Dmitriy Tyurin
Oyuncular: Pavel Priluchnyy, Kristina Brodskaya, Elena Lyadova, Igor Sklyar, Semyon Treskunov
Senaryo: Aleksandr Shevtsov
Yapımcı: Rafael Minasbekyan, Dzhanik Faiziyev

ZAMANIN SINIRINDA - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Her şeyi ve kusursuz bir hayatı olan taş-maden işletmesinin sahibi Mikhail Shurov oldukça umursamaz bir adamdır. Bir gün maden ocaklarının birinde İkinci Dünya Savaşı dönemine ait mezar kalıntıları ile dolu bir Sovyet sığınağı bulunur. Bu durumMikhail'in rahat yaşamının tamamen değişmesine sebep olur. Garip bir zaman yolculuğu deneyimleyen genç iş adamı, maden ocağında bulunan cesetlerin ölümüne şahit olunca kendisini zaman tuzağından kurtarmak ve aile tarihine ışık tutmakiçin kutsal bir görevi tamamlamak zorunda kalacaktır.

Eğreti Gelin Ladik

Vizyon Tarihi: 13 Nisan 2018
Yapımı: Dram
Tür: Dram
Süre: 87Dak.
Yönetmen: Deniz Güvenç, Zaim Güvenç
Oyuncular: Yeşim Salkım, Sevinç Meşe, İlkay Atalay, Deniz Güvenç, Tarık Günersel
Senaryo: Zaim Güvenç
Yapımcı: Alper Kaya

EĞRETİ GELİN LADİK - FRAGMAN
Eğreti Gelin Ladik filminde, Şükran Kozalı'nın romanından daha önce biraz farklı bir şekilde Atıf Yılmaz tarafından uyarlanan öykü, Ladik adındaki bir 'eğreti gelin' üzerinden anlatılıyor.

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