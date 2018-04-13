Sessiz Bir Yer
Vizyon Tarihi: 13 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Dram, Gerilim, Korku
Süre: 95Dak.
Yönetmen: John Krasinski
Oyuncular: John Krasinski, Emily Blunt, Noah Jupe, Millicent Simmonds, Cade Woodward
Senaryo: John Krasinski, Scott Beck, Bryan Woods
Yapımcı: Michael Bay, John Krasinski
Rampage: Büyük Yıkım
Vizyon Tarihi: 13 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Macera
Yönetmen: Brad Peyton
Oyuncular: Dwayne Johnson, Jefferey Dean Morgan, Malin Akerman, Naomie Harris, Marley Shelton
Senaryo: Carlton Cuse, Ryan Engle, Ryan Condal
Yapımcı: Dwayne Johnson, Beau Flynn
Muhteşem Kadın (A Fantastic Woman)
Vizyon Tarihi: 13 Nisan 2018
Yapımı: 2017 - Şili, Almanya
Tür: Dram
Süre: 100Dak.
Yönetmen: Sebastián Lelio
Oyuncular: Daniela Vega, Francisco Reyes, Lui Gnecco, Aline Küppenheim, Amparo Noguera
Senaryo: Sebastián Lelio, Gonzalo Maza
Yapımcı: Eduardo Castro, Jonas Dornbach
Oflu Hoca Trakya'da
Vizyon Tarihi: 13 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Yönetmen: Adem Kılıç, Serkan Karaarslan
Oyuncular: Çetin Altay, Gökhan Yıkılkan, Gülhan Tekin, Bilal Çatalçekiç, Bahtiyar Engin
Senaryo: Yılmaz Okumuş
Yapımcı: Ferhat Ergün
Vahşiler (Hostiles)
Vizyon Tarihi: 13 Nisan 2018
Yapımı: 2017 - ABD
Tür: Dram, Macera, Western
Süre: 127Dak.
Yönetmen: Scott Cooper
Oyuncular: Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi, Jesse Plemons, Adam Beach
Senaryo: Scott Cooper, Donald Stewart
Yapımcı: John Lesher, Ken Kao
Arada
Vizyon Tarihi: 13 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Biyografi, Dram
Süre: 87Dak.
Yönetmen: Mu Tunç
Oyuncular: Burak Deniz, Büşra Develi, Deniz Celiloğlu, Eriş Akmani Ceren Moray
Senaryo: Mu Tunç
Yapımcı: Hasan Çobanoğlu
Taş Devri Firarda
Vizyon Tarihi: 13 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - Fransa, İngiltere
Tür: Animasyon, Komedi, Macera
Süre: 89Dak.
Yönetmen: Nick Park
Seslendirenler: Eddie Redmayne, Tom Hiddleston, Maisie Williams, Timothy Spall, Richard Ayoade
Senaryo: Mark Burton, John O'Farrell, James Higginson
Yapımcı: Nick Park, Richard Beek
Kardeşim İçin Der'a
Vizyon Tarihi: 13 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Aksiyon, Dram
Süre: 112Dak.
Yönetmen: Murat Onbul
Oyuncular: İlker Kızmaz, Cem Uçan, Mehmet Çevik, Berna Koralrürk, Umut Karadağ
Senaryo: Fatih Mutlu, Taha Kurutlu, Halis Cahit Kurutlu
Yapımcı: Halis Cahit Kurutlu
Zamanın Sınırında
Vizyon Tarihi: 13 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - Rusya
Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Savaş
Süre: 100Dak.
Yönetmen: Dmitriy Tyurin
Oyuncular: Pavel Priluchnyy, Kristina Brodskaya, Elena Lyadova, Igor Sklyar, Semyon Treskunov
Senaryo: Aleksandr Shevtsov
Yapımcı: Rafael Minasbekyan, Dzhanik Faiziyev
Eğreti Gelin Ladik
Vizyon Tarihi: 13 Nisan 2018
Yapımı: Dram
Tür: Dram
Süre: 87Dak.
Yönetmen: Deniz Güvenç, Zaim Güvenç
Oyuncular: Yeşim Salkım, Sevinç Meşe, İlkay Atalay, Deniz Güvenç, Tarık Günersel
Senaryo: Zaim Güvenç
Yapımcı: Alper Kaya