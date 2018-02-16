Black Panther
Vizyon Tarihi: 16 Şubat 2018
Yapımı : 2018 - ABD
Tür : Bilim Kurgu , Aksiyon , Dram , Fantastik
Yönetmen : Ryan Coogler
Oyuncular : Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Martin Freeman, Danai Gurira
Senaryo : Ryan Coogler, Joe Robert Cole
Yapımcı : Kevin Feige
Suyun Sesi (The Shape Of Water)
Vizyon Tarihi: 16 Şubat 2018
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Dram , Fantastik , Romantik
Süre: 123 Dak.
Yönetmen : Guillermo del Toro
Oyuncular : Sally Hawkins, Michael Shannon, Octavia Spencer, Richard Jenkins, Doug Jones
Senaryo : Guillermo del Toro
Yapımcı : Guillermo del Toro, J. Miles Dale
Diğer Adı : Aşkın Gücü
Ben, Tonya (I, Tonya)
Vizyon Tarihi: 16 Şubat 2018
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Biyografi , Dram , Spor
Süre: 119 Dak.
Yönetmen : Craig Gillespie
Oyuncular : Margot Robbie, Allison Janney, Sebastian Stan, Paul Walter Hauser, Julianne Nicholson
Senaryo : Steven Rogers
Yapımcı : Margot Robbie, Tom Ackerley
Hadi Be Oğlum
Vizyon Tarihi: 16 Şubat 2018
Yapımı : 2018 - Türkiye
Tür : Dram
Yönetmen : Bora Egemen
Oyuncular : Kıvanç Tatlıtuğ, Alihan Türkdemir, Büşra Develi, Yücel Erten, Feridun Düzağaç
Yapımcı : Fırat Doğu Parlak, Koray Şahin
Sofra Sırları
Vizyon Tarihi: 16 Şubat 2018
Yapımı : 2018 - Türkiye
Tür : Komedi , Korku
Yönetmen : Ümit Ünal
Oyuncular : Demet Evgar, Fatih Al, Alican Yücesoy, Elit Çam, Fırat Altunmeşe
Senaryo : Ümit Ünal
Yapımcı : Servan Erhan Güney, Sinan Yabgu Ünal
Kapıdaki Sır
Vizyon Tarihi: 16 Şubat 2018
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Korku
Yönetmen : Mehmet Ali Zaim
Oyuncular : Şiar Zaim, Melek Orhanoğlu, Asuman Zaim, Natali Kayova
Senaryo : Mehmet Ali Zaim
Mutlu Canavar Ailesi (Happy Family)
Vizyon Tarihi: 16 Şubat 2018
Yapımı : 2017 - Almanya , İngiltere
Tür : Animasyon , Aile , Komedi
Süre: 96 Dak.
Yönetmen : Holger Tappe
Seslendirenler : Jason Isaacs, Emily Watson, Nick Frost, Catherine Tate, Jessica Brown-Findlay
Senaryo : Catharina Junk , David Safier
Yapımcı : Holger Tappe
Diğer Adı : Monster Family
Antep Fıstığı
Vizyon Tarihi: 16 Şubat 2018
Yapımı : 2018 - Türkiye
Tür : Komedi
Süre: 104 Dak.
Yönetmen : Oğuz Yalçın
Oyuncular : Orhan Uslu, Ivana Sert, Sefa Zengin, Vural Buldu, Oğuz Haksever
Senaryo : Orhan Uslu