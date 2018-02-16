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Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler! (16 Şubat 2018)

Marvel Sinematik Evreni'nin Black Panther filmi ile birlikte bu hafta vizyona 8 film girdi. İşte haftanın filmleri!

16 Şubat 2018 Cuma, 09:18:32

Black Panther

Vizyon Tarihi: 16 Şubat 2018
Yapımı : 2018 - ABD
Tür : Bilim Kurgu , Aksiyon , Dram , Fantastik
Yönetmen : Ryan Coogler
Oyuncular : Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Martin Freeman, Danai Gurira
Senaryo : Ryan Coogler, Joe Robert Cole
Yapımcı : Kevin Feige

BLACK PANTHER - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Kaptan Amerika'yla yan yana çarpıştıktan sonra vatanı Wakanda'ya dönen T'Challa, ya da Kara Panter (Chadwick Boseman), bu gözlerden uzak, ancak son derece gelişmiş ülkeye liderlik etmeye hazırlanmaktadır. Ancak ülke içinde karışıklıklar çıkmış, tahta aday olan başkaları da baş göstermiştir. Ülkesini bir arada tutmak ve savaşa girmesini engellemek isteyen T'Challa, CIA ajanı Everett K. Ross'un da (Martin Freeman) yardımını alacaktır.İlk siyahi süper kahramanlardan biri olan Siyah Panter, 2018 yılında ilk kez merkezde kendisinin olduğu bir filmle beyazperdede olacak.

Suyun Sesi (The Shape Of Water)

Vizyon Tarihi: 16 Şubat 2018
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Dram , Fantastik , Romantik
Süre: 123 Dak.
Yönetmen : Guillermo del Toro
Oyuncular : Sally Hawkins, Michael Shannon, Octavia Spencer, Richard Jenkins, Doug Jones
Senaryo : Guillermo del Toro
Yapımcı : Guillermo del Toro, J. Miles Dale
Diğer Adı : Aşkın Gücü

THE SHAPE OF WATER - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Soğuk Savaş yıllarında Amerikan hükümetinin gizli bir araştırma tesisinde temizlikçi olarak çalışan dilsiz Eliza Esposito (Sally Hawkins), sıradan geçen günlerinde mesaisine devam ederken, günün birinde arkadaşı Zelda (Octavia Spencer) ile birlikte büyük bir sırdan haberdar olur. Laboratuar koşullarında dünyada eşi olmayan bir yaratık üretilmiştir. Hem karada hem de suda yaşayabilen yaratık, zamanla Eliza'yla çok yakın bir bağ kuracaktır.

Ben, Tonya (I, Tonya)

Vizyon Tarihi: 16 Şubat 2018
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Biyografi , Dram , Spor
Süre: 119 Dak.
Yönetmen : Craig Gillespie
Oyuncular : Margot Robbie, Allison Janney, Sebastian Stan, Paul Walter Hauser, Julianne Nicholson
Senaryo : Steven Rogers
Yapımcı : Margot Robbie, Tom Ackerley

BEN, TONYA - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
1990'ların başında artistik buz patencisi Tonya Harding (Margot Robbie), hızla Amerika'nın en iyi patencileri arasına girmiştir. Ancak zor bir çocukluk geçiren, sonu kötü bitmiş bir evlilik yaşamış Tonya'nın geçmişi onun peşini bırakmayacaktır.

Hadi Be Oğlum

Vizyon Tarihi: 16 Şubat 2018
Yapımı : 2018 - Türkiye
Tür : Dram
Yönetmen : Bora Egemen
Oyuncular : Kıvanç Tatlıtuğ, Alihan Türkdemir, Büşra Develi, Yücel Erten, Feridun Düzağaç
Yapımcı : Fırat Doğu Parlak, Koray Şahin

HADİ BE OĞLUM - FRAGMAN
Ali hayatını oğlu Efe'ye adayan bir balıkçıdır. Ancak Efe diğer çocuklardan farklı olarak iletişim sorunu olan,duyduklarına tepki veremeyen bir çocuktur. Ali oğluyla bağ kurmaya çalıştıkça kendini daha da yalnız hisseder. Biristeği vardır, o da oğlu Efe'nin kendisini anladığını bilmektir.

Sofra Sırları

Vizyon Tarihi: 16 Şubat 2018
Yapımı : 2018 - Türkiye
Tür : Komedi , Korku
Yönetmen : Ümit Ünal
Oyuncular : Demet Evgar, Fatih Al, Alican Yücesoy, Elit Çam, Fırat Altunmeşe
Senaryo : Ümit Ünal
Yapımcı : Servan Erhan Güney, Sinan Yabgu Ünal

SOFRA SIRLARI - FRAGMAN
Hayatını kocasına adamış, görünürde sevimli bir ev hanımı olan Neslihan çok iyi bir aşçıdır ve çevresindeki insanlar onun yemeklerinebayılır. Neslihan eşinin işi nedeniyle uzun yıllardır Anadolu kasabalarında yaşamaktadır. Yakın çevresindeki insanlarteker teker ölmeye başlayınca tüm şüpheler Neslihan'a çevrilir. Şehre yeni atanan, Amerika'da eğitim görmüşzeki ve hırslı genç bir komiser bu işin peşini bırakmayacaktır.

Kapıdaki Sır

Vizyon Tarihi: 16 Şubat 2018
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Korku
Yönetmen : Mehmet Ali Zaim
Oyuncular : Şiar Zaim, Melek Orhanoğlu, Asuman Zaim, Natali Kayova
Senaryo : Mehmet Ali Zaim

KAPIDAKİ SIR - FRAGMAN
Günümüzden tam 200 yıl önce bir kadının kocası kadim bir tarikatla anlaşma yapar. Anlaşmaya uymayan adam bedelini hayatıyla öder. Çocuğu elinden alınan kadın korkunç bir kuyuya hapsedilir. Olayın üstünden geçen seneler boyunca kadının öfkesi artar. Oğlunu görmediği her sene laneti kulaktan kulağa yayılır.

Mutlu Canavar Ailesi (Happy Family)

Vizyon Tarihi: 16 Şubat 2018
Yapımı : 2017 - Almanya , İngiltere
Tür : Animasyon , Aile , Komedi
Süre: 96 Dak.
Yönetmen : Holger Tappe
Seslendirenler : Jason Isaacs, Emily Watson, Nick Frost, Catherine Tate, Jessica Brown-Findlay
Senaryo : Catharina Junk , David Safier
Yapımcı : Holger Tappe
Diğer Adı : Monster Family

MUTLU CANAVAR AİLESİ - TÜRKÇE DUBLAJLI FRAGMAN
4 kişilik Wishbone ailesi için günler genel anlamda mutluluk getirmemeye başlayınca, anne Emma değişiklik olması için ailesini bir eğlence parkına götürür. Ancak burada bir cadının onları lanetlemesiyle bambaşka dertleri olur: Anne Emma vampire, baba Frank Frankenstein'a, kızları Fay bir mumyaya, oğulları Max ise kurt adama dönüşmüştür. Tekrar insan haline gelebilmeleri için gerçekten mutlu bir aile olmayı becermeleri gerekmektedir.

Antep Fıstığı

Vizyon Tarihi: 16 Şubat 2018
Yapımı : 2018 - Türkiye
Tür : Komedi
Süre: 104 Dak.
Yönetmen : Oğuz Yalçın
Oyuncular : Orhan Uslu, Ivana Sert, Sefa Zengin, Vural Buldu, Oğuz Haksever
Senaryo : Orhan Uslu

ANTEP FISTIĞI - FRAGMAN
Hayri (Orhan Uslu) başını sürekli polisle derde sokan Gaziantepli bir adamdır. Almanya'da doğup büyümüş, babası Gaziantepli olan Simge (İvana Sert), dedesinden kalan mirası almak için Gaziantep'e gelir. Simge'nin mirası alabilmesi için tek koşul, Gaziantepli biriyle evlenmesidir. Burada Hayri ile Simge'nin tanışmasıyla olaylar gelişir.

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