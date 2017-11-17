Volkswagen'in 72 milyar euroluk planı

Volkswagen, tam 72 milyar euro büyüklüğündeki 5 yıllık yatırım planını açıkladı. Volkswagen üst düzey yönetiminin aktardığına göre sadece elektrikli araba programı için 34 milyar euro ayrıldı. Böylelikle 2025 yılı itibarıyla elektrikli araba pazarında liderlik hedefleniyor.

Uzmanlar, bu artışı dünyanın en büyük otomobil üreticisinin üzerindeki elektrikli arabave sürücüsüz araç teknolojisi çağına yönelik geçiş baskısına bağlıyor.

Alman devi Avrupa pazarı için üreteceği elektrikli araçları Zwickau'da yer alan fabrikalarında, Çin pazarı için olanları ise Çin'de üretecek. Şirket geçtiğimiz günlerde Çinli firmalarla 12 milyar dolarlık bir iş birliği anlaşması imzalamıştı.

Volkswagen CEO'su Matthia Müller, gruba ait 12 markadaki 300 modelin tamamında elektrikli versiyon üretimine geçileceğini açıklamıştı. VW, bunun yanı sıra sermaye masrafını da 2020 yılı itibarıyla satışların yüzde 6'sına düşürmeyi planlıyor. Harcama oranı geçen yıl yüzde 6.9 olmuştu.

Londra merkezli Evercore ISI analisti Arndt Ellinghorst plan hakkında yatırımcıların modernizasyona yönelik gelişmeyi iyi karşılayacağı yorumunda bulundu.

Volkswagen hisseleri haberler sonrasında yüzde 1.6 değer kazanarak 160.75 euro civarında işlem gördü. Yıl başından bu yana ise artış oranı yüzde 19 olarak gerçekleşti.