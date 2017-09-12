Volkswagen 2030 yılında tüm modellere elektrikliye geçiyor

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi alman Volkswagen de elektrikli araba modasına uyuyor. 2 yıldır emisyon skandalıyla itibarı sarsılan Volkswagen, yanmalı motorlardan uzaklaşma planını hızlandırıyor.
Alman devi, 2030 yılında tüm modelleri için çevreye zarar vermeyen elektrikli versiyonları çıkarmış olacak.
Frankfurt Otomobil Fuarı öncesinde konuşan Volkswagen CEO'su Matthias Müller, Volkswagen çatısı altındaki 12 markanın 300 farklı otomobilinde elektrikli versiyon seçeneği sunacaklarını belirtti.
Volkswagen, bu plan için 50 milyar euro elektrikli batarya gideri başta olmak üzere 2030 itibarıyla 70 milyar euro harcama yapacak.
GALERİ: EN FAZLA SATAN ELEKTRİKLİ MODELLER
Şu ana dek pek çok büyük otomobil üreticisi elektrikli model planı açıklasa da Volkswagen'in açıkladığı operasyonun büyüklüğü endüstri içerisinde en geniş çaplı olanı.
DÖNÜŞÜMÜN LİDERİ OLACAĞIZ
Uzmanlara göre Alman devinin elektrikli ısrarı aynı zamanda 11 milyon dizel araçtaki emisyon manipülasyonu skandalında sarsılan imajın yeniden tesis edilmesi için de bir fırsat olarak sunuluyor.
Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere dünyadaki birçok coğrafyada çevre standartlarının iyiden iyyie sıkılaşması, kâr için dizele bağımlı olan fakat güven sarsıldığı için dizel teknolojisinden uzaklaşmaya eğilimli tüketicinin de böylelikle geri dönüşü umuluyor.
Müller, yaptığı açıklamada "Bir mesajımız var ve bunu ileteceğiz." diyerek de kararlılığını gösterdi. Otomobil endüstrisindeki dönüşümün durdurulamaz olduğunu söylene Volkswagen CEO'su "bu dönüşüme biz liderlik edeceğiz." dedi.
Skandal öncesinde Alman üreticiler, elektrikli araçlara üretim maliyetlerinin yüksek olması ve sınırlı sürüş mesafesi nedeniyle mesafeli duruyordu. Dizel ise benzinli araçlardan beşte bir oranında daha az karbon salınımına neden olduğu için revaçtaydı.
Müller dün dizelin şirketin stratejisinde anahtar parçalardan biri olduğunu belirtti. Daimler AG'den mevkidaşı Dieter Zetsche de müşterilerin dizele karşı güven kaybı yaşamasına üzüldüğünü açıkladı.
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