13 ülke benzini ve dizeli yasaklamaya hazırlanıyor

haberturk.com'un yaptığı derlemeye göre, dünyanın en büyük otomotiv pazarına sahip olan Çin, otomobil üreticilerinin fosil yakıtlı araç satışlarını sona erdireceğini ve bu sayede şirketlerin elektrikli araç geliştirme çabalarını hızlandırmaya yönelik bir teşvik oluşturmayı amaçladıklarını açıkladı

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakan Yardımcısı Xin Guobin, hükümetin benzinli araç üretim ve satış işlemlerini sona erdirmek için takvim üzerinde belli bir tarih belirlemek için çalıştıklarını söyledi. Çin'in bu kararı otomobil endüstrisi üzerinde derin bir etki yaratacak.

ÇİN TEK DEĞİL

Fosil yakıtlı araçlara yasak getirmeye hazırlanan tek ülke sadece Çin değil. İngiltere, ülkenin havasını temizlemek için 2040 yılından itibaren benzinli ve dizel araç satışını yasaklamayı planlıyor. 2050 yılına kadar ise yollardaki tüm araçların sıfır emisyon üreten araçlar olması hedefleniyor. İngiltere, yıllık 2.7 milyon araç satışı ile dünyanın en büyük altıncı araç pazarı konumunda bulunuyor.

Benzer şekilde Fransa da küresel ısınmaya karşı 2040 yılına kadar fosil yakıtlı araçların satışına sınırlama getirmeye hazırlanıyor. 2040 yılından sonra Fransa sadece elektrikli, hibrit ve diğer temiz yakıtlı araçların satışına izin verecek.

FRANSA VE ALMANYA SIRADA

Fransa'da temiz yakıtlı araçların toplam pazar içerisindeki payı henüz yüzde 4 olsa da segment hızlı bir şekilde büyüyor. 2017 ilk çeyrekte satılan her dört araçtan biri temiz yakıtlı araç oldu.

Almanya da bu konuda niyetini belli eden ülkeler arasında yer alıyor. Henüz diğer ülkeler gibi belirli bir tarih telaffuz edilmese de, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, bu yönde bir niyetlerinin olduğunu ve temiz yakıtlı araç yaklaşımını doğru bulduğunu belirtmişti. Merkel bunun için de otomotiv endüstrisinin hızlı bir şekilde altyapısını ayarlaması gerektiğini ifade etmişti.

HİNDİSTAN'DA HEDEF 2030

Bir diğer dev otomotiv pazarı olan Hindistan da benzin ve dizel yakıtlı araçlardan vazgeçmeye hazırlanıyor. Hindistan hükümeti, bu yılın başnda yaptığı açıklamada, 2030 yılına kadar ülkede satılan her otomobilin elektrikli motora sahip olması gerektiğini duyurmuştu.

Hindistan dünyada hava kirliliği en yüksek ülkelerin başında geliyor. Önümüzdeki dönemde de özellikle orta sınıfın araba sahipliğinde büyük bir artış bekleniyor. Eğer orta sınıf ailelerin ilk arabası elektrikli olursa, Hindistan hava kirliliğini azaltmada büyük bir adım atmış olacak.

Norveç de elektrikli araçlara geçiş konusunda kesin bir tarih belirleyen ülkelerden. Ülkdede 2025 yılında satılan her otomobil ve hafif ticari araç sıfır emisyonlu araç olacak. Norveç halihazırda temiz yakıtlı araç kullanımında dünyadaki en ileri ülkelerden. Geçtiğimiz yıl satılan araçların yüzde 40'ı elektrikli ve hibrit araçlardan oluştu.

DİĞER ÜLKELER

Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporuna göre yukarıdaki ülkelerin haricinde elektrikli araçlar konusunda hedef açıklayan 8 ülke daha bulunuyor.

Avusturya, Danimarka, İrlanda, Portekiz, İspanya, Japonya, Hollanda ve Güney Kore bu konudaki niyetini ortaya koyan ülkeler arasında bulunuyor.

SATIŞLAR 10 ÜLKEDE YOĞUNLAŞIYOR

Dünyada elektrikli araç satışları son dönemde çok hızlansa da genele fazla yayılamıyor. Sadece 10 ülke toplam satışların yüzde 95'ine ev sahipliği yapıyor. Bu ülkeler ise şöyle:

"Çin, ABD, Japonya, Kanada, Norveç, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda ve İsveç"

FİRMALAR TARAFINDA DURUM NE?

MERCEDES'TEN TARİHİ KARAR

Hükümetler elektrikli araçlara geçiş konusundaki niyetlerini bir bir açıklarken otomotiv firmaları da boş durmuyor. Bir çok firma elektrikli araçlara yeni yatırımlarını açıklarken bunlara son olarak Mercedes katıldı.

Daimler CEO'su Dieter Zetsche, 2022'ye kadar Mercedes'in tüm modellerinde elektrikli opsiyonun da tüketicilere sunulacağını açıkladı. Ayrıca şirket, Smart markasını da komple elektrikle çalışan bir marka haline dönüştürecek.

Volvo ve Land Rover da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda tüm modellerinde elektrikliye döneceklerini duyurmuştu.

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