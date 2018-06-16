‘Günde 8-10 bardak su için’ cümlesi beyninize kazınmış olsa da aslında su ihtiyacının kişiden kişiye değiştiğini ve aslında pek çok sağlık probleminin nedeninin vücudumuzu susuz bırakmak olduğunu biliyor muydunuz?
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu ile suyun vücudumuzdaki önemini anlattı.
Vücut ağırlığınızın yüzde yüzde 55-75’i sudur. Su, kanın yaklaşık yüzde 83'ünü, kasların yüzde 73'ünü, vücut yağının yüzde 25'ini ve kemiklerin yüzde 22'sini oluşturur.
SIVI İHTİYACINI YETERİNCE KARŞILAYAMADIĞINIZIN İLK İŞARETİ SUSUZLUK...
Susuzluk, susuz kalmış olabileceğiniz ilk uyarı sinyallerinden biridir; ama tek sinyali değildir.
Diğer erken dönem belirtiler yorgunluk, kızarık cilt, daha hızlı nefes alma, artış gösteren nabız sayısı ve egzersiz yapmada zorluktur.
Daha az görülen belirtiler ise zayıflık ve baş dönmesidir. Eğer susuz kaldığınızı düşünüyorsanız, serin bir yere oturun ve sıvı ihtiyacınızı yavaş yavaş tüketerek karşılayın.
Sıvıların bir anda içilmesi idrara çıkmayı uyararak vücudunuzun daha az su tutmasına neden olabilir.
"GÜNDE EN AZ 8 BARDAK TÜKETİN" ÖNERİSİ DOĞRU MU?
Bunu destekleyecek kanıt olmasa da su içmenin ihtiyaç olduğunu göz ardı etmemeniz gerekir.
Erkeklerin günlük yaklaşık 2,5-3 litre, kadınların ise 2-2,5 litre su tüketmesi gerekir; ancak bu ihtiyaç tüm yiyecek ve içeceklerden elde edilen suyu da içermektedir.
Çoğu insanın uzun süre sıcağa maruz kalmadığı veya çok aktif olmadığı sürece günlük tükettiği sıvı miktarı yeterli olur.
SU İHTİYACININ YÜZDE 20'Sİ BESİNLERDEN KARŞILANIYOR
Kişi gün boyunca su ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’sini yiyeceklerden alır. Elmanın yüzde 84’ü, muzun yüzde 74’ü, brokolinin yüzde 91’i sudur.
Su içermediğini düşündüğünüz yiyecekler bile yaklaşık yüzde 30 oranında su içerir. Örneğin sade bir simidin yüzde 30’u kıymanın yüzde 55’i sudur.
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