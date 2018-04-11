Esra Çoruh, HT Cumartesi'de bikini ve mayo seçerken nelere dikkat etmemiz gerektiğini kaleme aldı.

YAZA HAZIRLANIN

- Egzersizlere ağırlık verin. Bikini ve mayo alışverişine çıktığınızda farkı fark edeceksiniz.

- Kusurlarınızdan korkmayın. Vücudunuzdaki kusurlardan kurtulamıyorsanız asla umutsuzluğa kapılmayın. Elinizden geleni yapın, kendinizi sürekli motive edin. Her kadının kusurları var, kendinizi kimseyle karşılaştırmayın.

- Trendlere göz atın. Bakım ve spor yapmanın yanı sıra trendleri de takip edin. Alışverişe çıkmadan önce vücudunuza uygun bikini ve mayo modellerini kafanızda belirleyin. Böylece en doğru seçimi yaparsınız.

- Kendinize güvenin. Beğendiğiniz modelleri denemekten çekinmeyin. Farklı renkler keşfedin ve vücudunuza güvenin.

- Farklı kombinasyonlar deneyin. Farklı kombinasyonlarla stilinizi ortaya çıkarın. Bikiniyi takım olarak almanız şart değil; altı ve üstü ayrı satılan modellerin parçalarını tek tek alın.

- Arkadaşınızla paylaşın. Alışverişe, zevkine güvendiğiniz ve size gerçekleri söyleyeceğinden emin olduğunuz bir arkadaşınızla çıkın.

Bikini ve mayo alışverişi yaparken trendlerin esiri olmayın. Önce vücut tipinizi öğrenin ve hangi modelin sizde güzel duracağını bilerek ona göre alışveriş yapın.

VÜCUDUNUZU TANIYIN

Fazla kiloları ve kusurları, doğru bikini ve mayo modeliyle belli oranda kapatabilirsiniz. Yanlış seçim, kusurlarınızı öne çıkarın. Bu nedenle, vücut şeklinizi ve limitlerinizi iyi bilmelisiniz. İşte, vücut şekline göre bikini ve mayo seçenekleri...

Büyük göğüsler

- Göğsünüzü saran, kapalı modeller giyin.

- Aşırı dekolte yerine göğüslerinizi güzel gösteren küçük dekolteleri tercih edin.

- Üstü kısmı taşlı ve renkli modeller dikkati göğüslere çeker, bunları giymeyin.

- Boyundan bağlı modeller, büyük göğüsler için en doğru seçenekler arasında.

- Klasik mayolar spor bir görünüm sağlar, deneyin.

- İnce askılılar yerine kalın askılı modelleri tercih edin.

- Bikini ve mayonun göğüs kısmının balenli ve astarlı olmasına dikkat edin.

- Aşırı büyük göğüsleriniz varsa straplezi unutun, çünkü göğüsleriniz taşabilir.

- Mutlaka üst ve altı ayrı alabileceğiniz mağazaları tercih edin.

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Küçük göğüsler

- Göğüsleri kaldıran modelleri tercih edin.

- Straplez ya da tek omuzlu modeller tam size göre.

- Küçük göğüsler dekolteyi çok rahat kaldırır; geometrik kesimler, mayokiniler alternatifleriniz arasında.

- Fırfırlı, detaylı, taşlı ve renkli desenler göğüs bölgesine yoğunluk ve şekil kazandırır, göğüslerinizi büyük gösterir.

İnce bel

- Beliniz çok inceyse, kıvrımlarınızı ortaya çıkaracak modelleri tercih edin.

- Geometrik kesimli mayokiniler ince bel ve uzun gövdeler için idealdir.

- Kemerler, bel hizasındaki drapeler, büzgüler, fırfırlar belinize hacim kazandırır.

Kalın bel

- Klasik mayolar ve boyundan bağlı bikiniler tam size göre.

- Göz alıcı renklerden ve desenlerden uzak durun, ten renginize uygun tonları tercih edin.

- Göğüsleriniz veya bacaklarınız güzelse, dikkati bu bölgelere çekin.

Geniş omuzlar

- Geniş omuzlarda dengeli bir görünüm oluşturmak gerekir. Bikini üstündeki detaylar, desenler, renkler omuzlara vurgu yaparken, bikini altındaki sade çizgiler dengeyi sağlar.

- Sezonun trendlerinden olan geometrik ve tek omuzlu kesimler geniş omuzlara çok yakışıyor.

- Boyundan bağlı modeller alternatifler arasında. Ancak göğüs kısmı V şeklindeki bikini üstleri geniş omuzlu kadınlarda hoş durmuyor.

Geniş kalçalar

- Bikini altının bel kısmının yüksek olmasına ve kalçanızı sarmasına dikkat edin. Böylece bacak boyunuz uzar ve kalçanız ince görünür.

- Kalçalarınız üst bölgenizden genişse, bikinizin altı koyu renk, üstü ise açık renk olsun. Böylece dikkati göğüs bölgenize çekmiş olursunuz.

- Bir diğer alternatif, şort etekli modeller. Hem sevimli görünür, hem de kalçanızdaki kusurları kapatır.

- Erkek şortları bacakları olduğundan daha kalın gösterdiği için kalçalarınız da daha kalın görünür.

Kısa bacak veya kısa gövdeler

- Bacak boyunuz kısaysa, bikininiz yüksek belli olsun. Böylece bacaklarınız daha uzun görünür.

- Yüksek belli modeller kıvrımlarınızı ortaya çıkarır, ince belinize dikkati çeker.

- Dikey çizgiler, koyu renk bikini altları ve baskılı bikini üstleri bacaklarınızı uzun gösterir.

- Erkek şortları ve şort etek bikiniler sizi daha kısa gösterir.

Kalın ve yağlı karın bölgeleri

- Tankini denilen modelleri tercih edin. Tankini, mayo ve bikini karışımı bir modeldir, bikini gibi iki parçadır ve mayo gibi karın bölgesini kapatır.

- Tankinilerin üst kısmı uzundur ve dikkati karın bölgesine çeker. Bu nedenle, tankini üstlerinde çok dar modelleri tercih etmeyin.

- Büzgülü, drapeli ve pilili mayolar, karın bölgesindeki fazlalıkları kapatmaya yardımcı olur.

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Uzun vücutlar

- Geometrik ve iddialı kesimler, büyük desenler, göz alıcı renkler, mayokiniler tam size göre.

- Çizgili desenlerde yatay çizgileri tercih edin.

- Koyu ve soluk renkli klasik kesim mayolar yerine, parlak tonlarda mayokini giyin.

- Erkek şortları ve uzun tunikler uzun vücutlarda çok hoş görünüyor.

Kilolu ve kalın vücutlar

- Kusurlarınızı kapatan klasik mayo modellerini tercih edin. Ama küçük dekoltelerden de kaçmayın. Örneğin göğüslerinize güveniyorsanız, kalın askılı ve derin V dekolteli mayolar giyin.

- Diğer bir alternatif de modern tankiniler; bikini ve mayolara göre daha kapalı ve toparlayıcı özelliğe sahiptir.

- Beyazdan ve açık renklerden, büyük desenler ve neon renklerden uzak durun.

- Uzun, bol tunikler kurtarıcınız olacaktır.

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