Vuslat Doğan Sabancı kimdir? sorusu gündeme satılacağının KAP'a duyurulmasının ardından Doğan Medya içerisinde yer alan Hürriyet gazetesindeki görevine veda etmesinin ardından geldi. 1996 yılında Hürriyet gazetesine reklamdan sorumlu başkan yardımcısı olarak göreve başlayan Vuslat Doğan Sabancı son olarak gazetenin yönetim kurulu başkanlığını yürütüyordu. İşte Vuslat Doğan Sabancı'ya dair detaylar...

VUSLAT DOĞAN SABANCI KİMDİR?

21 Haziran 1971 yılında İstanbul'da doğan Vuslat Doğan Sabancı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şirketi yönetim kurulu başkanıydı. Uluslararası Basın Enstitüsü’nde (IPI) 8 yıl Yönetim Kurulu üyeliği yapan Doğan Sabancı Enstitüsü'nün ömür boyu onursal üyesi ünvanına sahiptir. Endeavor Yönetim Kurulu ve TÜSİAD üyesidir.

Vuslat Doğan Sabancı, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olmuş ve New York’taki Columbia University'de Uluslararası Medya ve İletişim alanında yüksek lisans yapmıştır.

Vuslat Doğan Sabancı bir yıl süreyle The New York Times gazetesinin yazı işleri müdürlüğü bölümünde çalıştı. Ardından çalıştığı The Wall Street Journal gazetesinde ise Asya İş Dünyası Haberleri Kanalı ve gazetenin Latin Amerika Edisyonu’nun kurulması aşamasında çalıştı.

Vuslat Doğan Sabancı, Hürriyet gazetesine 1996 yılında reklamdan sorumlu başkan yardımcısı olarak katıldı, 1999 yılında gazetenin Pazarlama Operasyon Grup Başkanlığı’na terfi etti. 2004-2010 yılları arasında İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. 2007 yılında Trader Media East (TME) şirketinin alımını gerçekleştirdi. Hurriyet.com.tr'yi kurdu. Daha sonra da online seri ilanlar alanında hurriyetemlak.com, hurriyetoto.com, yenibiris.com; fırsat siteleri alanında yakala.co; e-ticaret alanında yenicarsim.com sitelerini faaliyete geçirdi.

Hürriyet’te insan hakları ve özellikle cinsiyet eşitliği konularında çalışmalar yaptı. Aile İçi Şiddete Son kampanyası düzenledi. 2011 Genel Seçimleri’nden önce Haklı Kadın Platformunu kurarak ile Türkiye’de kadın konusunda faaliyet gösteren tüm STK’ları aynı çatı altında toplayıp meclise daha fazla kadın girmesi için çalışmalarda bulundu. Vuslat Doğan Sabancı ayrıca kadınlara mikro kredi sağlama çalışmaları yürüttü.

Vuslat Doğan Sabancı, Ali İsmail Sabancı ile evli ve iki çocuk annesidir.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER