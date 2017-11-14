Warriors kazanmaya devam ediyor

NBA'de Orlando Magic'i 110-100 yenen Golden State Warriors, art arda 7. galibiyetini aldı.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Golden State Warriors, all-star oyun kurucusu Stephen Curry'den yoksun sahaya çıktığı Orlando Magic karşılaşmasını 110-100 kazanarak üst üste 7. galibiyetini elde etti. Son şampiyon Warriors, seri boyunca rakiplerine en az 10 sayı fark attı.
Ev sahibi Warriors'ı galibiyete, 21 sayı, 8 asist, 7 ribauntla oynayan Kevin Durant, 20 sayı, 5 asistle mücadele eden Draymond Green ve 16 sayı, 6 asist üreten Shaun Livingston taşıdı.
Magic'te Nikola Vucevic 20 sayı, 5 ribaunt, Aaron Gordon ise 10 sayı, 10 ribauntla maçı tamamladı.
Cavaliers 23 sayı geriden geldi
Cleveland Cavaliers, 23 sayı geri düştüğü New York Knicks deplasmanından 104-101 galip ayrılmayı başardı.
Maçı 23 sayı, 12 asist, 9 ribaunt ve 3 blokla bitiren Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, "triple double"ı bir ribauntla kaçırdı. Kyle Korver 21 sayı, 5 ribaunt ve Dwyane Wade 15 sayı, 8 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 5 dakika süre aldığı mücadelede 3 sayı attı.
76ers, Clippers deplasmanında galip
Philadelphia 76ers, konuk olduğu Los Angeles Clippers'ı 109-105 yendi.
32 sayı, 16 ribauntla "double double" yapan 76ers pivotu Joel Embiid, kariyerinde ilk kez 30 sayı ve 15 ribaunt barajlarını geçti. Robert Covington 31 sayı, 6 ribaunt, 4 top çalma ve Ben Simmons 22 sayı, 12 ribauntla Embiid'e eşlik etti.
NBA'e 3 maçla devam edilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.