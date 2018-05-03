Beijing merkezli Xiaomi’nin halka arzdan 10 milyar dolar kazanması ve şirketin 80 milyar ile 100 milyar dolar arasında bir pazar değerine ulaşması bekleniyor.

Reuters’a konuşan kaynaklar tarafından ortaya atılan bu hedefler tutturulursa, Xiaomi dört yılın ardından Çin teknoloji ekosisteminin en büyük halka arzını gerçekleştirmiş olacak. Bir önceki dev halka arz, Çinli internet devi Alibaba tarafından 2014 yılında gerçekleştirilmiş ve şirket 21,8 milyar dolar toplamıştı.

HEDEFİNDE 100 MİLYON TELEFON SATMAK VAR!

Xiaomi geçtiğimiz yıl 114,62 milyar yuan (18 milyar dolar) gelir ederek, bir önceki yılın gelirlerini yüzde 67,5 artırmıştı.

Akıllı telefonların yanı sıra birçok internete bağlı cihaz ve ev ürünü geliştiren Xiaomi’nin asıl kârlılık elde ettiği ürünleri ise internet servisleri olarak öne çıkıyor. Şirketin uygun fiyatlı akıllı telefonları ise her ne kadar şirkete karlılık sağlamasa da pazar liderleri Apple ile Samsung’a zorlu bir rekabet sağlıyor.

Counterpoint Research’e göre Xiaomi 2017 yılında dünyanın en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi konumuna yükseldi.

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