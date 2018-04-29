Xiaomi'nin hedefi 100 milyon telefon satmak!

Çinli teknoloji devi Xiaomi, kendisi için oldukça güzel bir yılı geride bıraktı. Şirket 2017 yılında 70 milyondan fazla telefon satarak kendisi için belirlediği hedefi fazlasıyla tutturmuş oldu. Bununla birlikte Xiaomi’nin 2018 yılından beklentisi çok daha fazla.

Şirket 2018 yılı için hedefini 100 milyon adet telefon satmak olarak belirledi. Eğer bu rakama ulaşabilirse, 2017’de elde ettiği başarıyı %43 oranında geliştirmiş olacak. Tabii bir yıl içerisinde bu kadar yüksek bir büyüme oranı yakalamak için sadece Xiaomi’nin çok çalışması yetmez.

Bu hedefine ulaşabilmek için Huawei ve ZTE'nin ABD'de yaşadıklarını yaşamamaya çalışan Xiaomi, eğer bu politikasında başarılı olabilirse Huawei ve ZTE'den boşalan pazarı kendisine çekmeyi başarabilir. Bu sayede de şirket belirlediği büyüme rakamlarına daha kolay ulaşabilir.