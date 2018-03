Berlin’de doğan özgün müzik festivali XJAZZ 11-15 Nisan tarihlerinde başlıyor. Her yıl sanatçı, konser ve şehir sayısını artıran etkinlik bu yıl İstanbul ve Ankara’yla eşzamanlı İzmir’de de gerçekleşecek. Adında caz olduğuna bakmayın, ‘çok sesli’ ve çeşitli atölyelerin yer aldığı bir festival olacak. HT Cumartesi'den Ece Ulusum'un haberi...

Caz günbegün Türkiye’ye yayılıyorken farklı müzik türlerinin arasına da sızıyor. Festivalin en ilgi çekici etkinliklerinden biri Ediz Hafızoğlu’nun projesinin rapçilerle yapacağı konser. Hafızoğlu’na Ceza, Ayben, Da Poet, Ağaçkakan ve Kamufle eşlik edecek. Bir diğer güzel etkinlik ‘Davul Toplantısı’. Farklı ekollerden gelen üç davulcu; Cengiz Baysal, Turgut Alp Bekoğlu ve Berke Can Özcan bir araya gelecek. Programdaki diğer isimlerden bazıları Peter Broderick, Federico Albenese, Nico Sun, Matthias Meyer, Olivia Trummerîn yanı sıra Türkiye ve Almanya sahnesini bir araya getirecek Tarabya Ensemble, Ensemble X de var. Etkinliğin önemli isimlerinden Sebastian Studnitzky festivali anlattı.

‘FIRINDA ÇOK GÜZEL FİKİRLER PİŞİYOR’

Geçtiğimiz yıl Bozcaada Caz Festivali’nde de sahne aldınız. Türkiye’yi seviyorsunuz...

Festival harikaydı. Çok sıcak ve ilham verici bir atmosfer ve ruh hali vardı. Yalnızca müzik, açık olmak, saygılı olmak ve birlikte eğlenmek için bir arada olan insanlar vardı. Festivalin henüz ilk senesinde bu kadar başarılı olmasından çok etkilendim. Türkiye’deki aile gibi olan müzik sektörü yapısını çok faydalı buluyorum. Herkes herkesi tanıyor. Adada olma hissi çok güzel bir şey, deniz kenarında olmak ve suyla çevrili olmak da harika. Feribotlarda birçok şarkı yazdım.

XJAZZ fikrinin arkasındaki kişilerden birisi olduğunuzu biliyoruz. XJAZZ çatısı altında neler yaşanıyor?

XJAZZ Türkiye’nin gelişiyor olduğunu görmekten dolayı çok mutluyuz. Müzikal ve kültürel anlamda alışveriş doğurabildiğimiz, köprüler yarattığımız, bu köprülerin de sayısını artırdığımızı görmek ne kadar güzel. Bazı diğer ülkelerde XJAZZ Festivalleri düzenleyebilmek adına çalışıyoruz. Bazen bu tip bir fikrin büyümesi çetrefilli olabiliyor ancak bu tip romantik bir hayalin profesyonel bir düzleme oturduğunu görmek güzel. Fırında çok güzel fikirler pişiyor ve önümüzdeki dönem XJAZZ için iyi olacağa benziyor.

NOT EDİN

Etkinliğin detaylarına festivalin internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Bizim önerdiğimiz etkinliklerden bazılarıysa şunlar:

İstanbul

11 Nisan: Federico Albenese @ Akbank Sanat

12 Nisan: Davul Toplantısı @ Dorock XL

13 Nisan: Nazdrave x Rap @ IF Performance Hall Beşiktaş

14 Nisan: Peter Broderick / Gülşah Erol @ Salon İzmir

11 Nisan: MadenÖktemErsonmez @ Bios

12 Nisan: Deniz Taşar Quartet @ Kepler Social House

13 Nisan: Islandman + Şinasi @ 1888

14 Nisan: Nico Sun @ 1888

Ankara

11 Nisan: Çağrı Sertel ‘Instant’ @ Gaga Play

12 Nisan: Nazdrave x Rap / Warm-up:Suppa ft. Aga B @ 6:45 KK

13 Nisan: Deniz Mahir Kartal & Volkan İncüvez ‘DU-YEK’ @ Route

14 Nisan: Chapelier Fou @ IF Performance Hall Ankara