Yağız Can Konyalı'nın içerisinde bulunduğu otomobilden uyuşturucu çıktı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı yol uygulaması sırasında içerisinde T.A ve ünlü oyuncu Yağız Can Konyalı'nın bulundığı otomobilde tütün ile karıştırılmış 19 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirdi. Yağız Can Konyalı, Bizim Hikaye dizisinde "Rahmet" karakterini canlandırıyor. Peki, Yağız Can Konyalı kimdir? Yağız Can Konyalı kaç yaşında ve nereli? İşte Yağız Can Konyalı'nın hayat hikayesi...

YAĞIZ CAN KONYALI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1991 doğumlu olan Yağız Can Konyalı, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 2012 yılında televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle başladığı kamera önü kariyeri Adı Mutluluk (2015) ile devam etti. Kor (2014) adlı kısa filmde sergilediği oyunculuğunu 2014’te vizyona giren uzun metraj Takım: Mahalle Aşkına! (2014) takip etti. Yağız Can Konyalı, Takım: Mahalle Aşkına’da sergilediği oyunculuğuyla 52. Antalya Film Festivali Behlül Dal Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Ekran macerasıyla eş zamanlı tiyatro çalışmalarını da sürdüren genç oyuncu, Tiyatro Yan Etki’nin 2013 sezonunda sahnesine taşıdığı Tavşan Deliği ve ardından Müstesna Tiyatro’nun yeniden yorumladığı Küheylan (2016) oyunlarında rol aldı. Yağız Can Konyalı; geçtiğimiz yıl Tiyatro Yan Etki’nin sahneye koyduğu ve kendisine 5. Ekin Yazın Dostları Ödülleri’nde yılın genç yetenek oyuncu ödülünü kazandıran Çıkmaz Sokak Çocukları oyunuyla tiyatro izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Yağız Can Konyalı'nın Oynadığı Diziler

Bizim Hikaye / Rahmet / 2017

Adı Mutluluk / 2015

Öyle Bir Geçer Zaman Ki /2010

İlk Aşk

Yağız Can Konyalı'nın Oynadığı Filmler

Ateş / 2016

TAKIM: Mahalle Aşkına! / 2014

Kor (Kısa Film) / 2014

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER