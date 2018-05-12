Türkiye’de benzerine çok az rastlanan bir operasyon Yalova Devlet Hastanesinde gerçekleştirildi. 108 yaşındaki felçli ve mideden beslenebilen Servet Saçmacılar, kalp rahatsızlığı nedeniyle Yalova Devlet Hastanesine getirildi. Hastanede yapılan tetkikler sonucu Saçmacılar'ın acilen kalp ameliyatına girmesine karar verildi. Ailenin de rızası ile bu yaş grubu hastalarda çok rastlanmayan bir operasyon yapıldı. 1.5 saat süren ameliyat sonrasında hasta önce yoğun bakıma ardından da servise alındı. Beklenenden daha da hızlı bir şekilde iyileşmeye başlayan 108 yaşındaki Servet Saçmacılar kelimenin tam anlamıyla bir kez daha dünyaya geldi.
Yalova Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Sezen, Yalova Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Recep Hacı ve ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Halil Arslan Servet Saçmacılar'ın kızı Lale Saçmacılar’a geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Burada gerçekleştirilen operasyonla ilgili bilgi veren Dr. Arslan, "Felç nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan bir hasta. Mideden besleniyor. Eskiden başka hastanelere gönderdiğimiz bu hastamızı artık hastanemizin şartları iyileştiği için acilen ameliyata aldık. Operasyon da son derece başarılı şekilde gerçekleştirildi. Hastamız sağlığına yeniden kavuştu" dedi.
Dr. Sezen ise "Artık gerek hekimlerimiz ve gerekse ameliyathane şartlarımız yeterli hale geldi. Bu ameliyatları başarıyla gerçekleştirmeye başladık. Ekibimizle birlikte sevk oranlarını en aza indirme çabası içerisindeyiz. Ben tüm arkadaşlarıma gerçekleştirdikleri bu başarılı ameliyattan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Yaşlı kadının kızı Lale Saçmacılar annesinin ameliyattan çıkamayacağını düşündüklerini ancak son çare olarak gördükleri bu ameliyata izin verdiklerini dile getirdi. Saçmacılar, "Çok kısa süre içerisinde ameliyat başarıyla gerçekleştirildi. Biz ameliyattan çıkamayacağı kaygısını taşıyorduk. Ama ameliyat başarıyla gerçekleştirildi. Bundan son derece memnunuz" şeklinde konuştu.
108 yaşında kalp ameliyatı yapılan Servet Saçmacılar’ın durumunun hızla iyiye gittiği ve kısa süre içerisinde de taburcu edileceği belirtildi.
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