Yanlış diyet kilo verdirmiyor aksine kilo aldırıyor!

ABD'de Center For Disease and Provention adlı sağlık kuruluşunun verilerine göre; obezite görülme sıklığı, yüzde 36,5 oranına ulaştı. Türkiye'de ise TÜİK verilerine göre; obezite görülme oranları son açıklanan verilere göre yüzde 19,6 seviyesinde bulunuyor.

YANLIŞ DİYET STRES NEDENİ

DHA'nın haberine göre; Psikiyatri Uzmanı Dr. Doğan Işık, insanların yanlış diyetler yaptıkça strese girdiğini ve stres nedeniyle daha çok yemek yeme isteğinin oluştuğunu, bunun da bir kısır döngüye dönüşerek aslında daha çok kilo almalarına neden olduğunu söyledi.

YEME DAVRANIŞI AZALTILABİLİYOR

Psikiyatri uzmanı Dr. Işık, obeziteye neden olan şey yeme bozukluğu ise bunun tedavisi için bazı terapi teknikleri kullanılabileceğini belirterek şöyle devam etti: "Özellikle şehir insanında görülen anksiyete, stres ya da duygu durumu ile başa çıkamama ve bazen kişilik özellikler yeme davranışını değiştirebilir. Bu davranışlar kontrol edilmediği zaman yeme bozuklukları adı altında sınıflandırılan bozukluklarla bize başvurular olabilir. Bu yeme bozukluğu bir kısır döngü şeklinde gerçekleşiyor. İnsanlar üstlerinde stresi azaltmak için yeme davranışıyla tepki veriyorlar. Bu yeme davranışı da tekrar stresi arttırıyor. Bu kısır döngü şeklinde bize dönüyor. Düzenli egzersiz, gevşeme egzersizleri, diğer davranışsal yöntemler ve bilişsel anlamda yeniden yapılanma ile bu döngü kırılabilir."

DİKKAT TIKANIRCASINA YEME BOZUKLUĞU BİR BAĞIMLILIK OLABİLİR!

Bilişsel davranışçı ve şema terapi tekniklerinin yeme bozukluğunun azaltmada en faydalı teknikler olduğunu belirten Dr. Işık yeme bağımlılığı olan kişilerde beyinde salgılanan dopamin maddesinin ödül mekanizmasını çalıştırdığını söyledi. Kişinin yemek yedikçe beyninde dopamin salgılandığını ve bunun ödül almış gibi bir mutluluk yarattığını, dolayısıyla bağımlılık riskini arttırdığını söyleyen Işık, "Yeme bozuklukları depresyon, anksiyete ve kişilik bozuklukları ile görülebilir. Tıkanırcasına yeme bozukluğu dediğimiz yeme bozukluğu aslında bir bağımlılık olarak kabul edilebilir. Dopaminin yeme davranışıyla çok bağlantısı var çünkü dopamin haz duygusu sağlamakta. Dopamin bağımlılıkla da çok ilişkili. Yapılan çalışmalar yeme bağımlılığı olan hastalarda dopamin reseptörlerinde azalma olduğunu gösteriyor. Bu azalmanın sonucunda da "aşerme" olarak adlandırdığımız yeme davranışına neden olmakta. İnsanlar bu aşerme ile karbonhidrat içeriği yüksek yiyeceklere daha çok yöneliyorlar." dedi.

OBEZİTE

Dr. Doğan Işık

tıkanırcasına yeme bozukluğu