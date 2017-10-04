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Yapılan deneyle erkeklerin kıyafet körü olduğu ortaya çıktı!

İngiltere’nin farklı kentlerinde çok sayıda çiftin katılımıyla gerçekleştirilen bir deneyde kadınlar defalarca kıyafet ve aksesuarlarını değiştirdi ancak erkekler fark etmedi

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Erkeklerin çevrelerindeki değişiklikleri fark etmemesi bilimde “Değişiklik körlüğü” olarak adlandırılıyor. İngiltere’de bunu ortaya koyan bir deneye imza atıldı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre farklı kentlerdeki mekânlarda bir araya getirilen çiftlerden kadınlar gece boyunca kıyafet ve aksesuarlarını değiştirdi.

Kadınlar kimi zaman mini etekliyken pantolon giydi, kimi zaman da farklı renk ve tipte ayakkabı, çanta ve güneş gözlükleri taktı. Ancak erkeklerin ne yazık ki çoğu bu değişimi fark etmedi. Sadece biri, o da Londralı Robbie Nzvzi, 5 yıllık sevgilisi Janella Wynter’ın masa altından eteğini değiştirdiğinin farkına vardı. ABD’de yapılan bir başka deney de erkeklerin kendilerine yol tarifi soran yabancıların farklı bir kişi ile değiştirildiğinde hatta soran erkeğin yerine bir kadın geldiğinde bile fark etmediğini ortaya koymuştu.

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