İstabul Arnavutköy’de 1.5 yıl önce çalışamaz durumda olduğu için arka bacağından yaralı halde sahibi tarafından boş araziye atılan at, uzun bir tedavinin ardından hayata tutundu.

Tarlaya terk edildiğinde gebe olan ve Cansın adı verilen atın tayına ise Umut ismi konuldu. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Olgun Erdikmen tarafından tedavi edilen Cansın, hayatının geri kalan kısmını yavrusuyla birlikte yerleştirildiği kurtarma çiftliğinde geçirecek.

Sadece yük taşıyana kadar at ve eşeklerin hatırlandığına dikkat çeken Yük Hayvanları Koruma ve Kurtarma Derneği Başkanı Okan Oflaz, “Cansın, derileri yüzülmüş halde bulundu. Tedaviden 6 ay sonra karnındaki bebek doğdu. İsmini de Umut koyduk. Onlara, ‘Ne olursa olsun sizi ayırmayacağım’ diye bir söz verdim. Şimdi çok mutlular” dedi.

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