Yargıtay, Almanya’dan Türkiye’ye kaçırılan, anne ve babası Türk olan 3 yaşındaki bir çocukla ilgili önemli bir karar aldı. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Yargıtay, annesi tarafından Türkiye’ye kaçırılan çocuğun babaya iadesinin ve yeniden Almanya’ya dönüşünün önünü açan yerel mahkeme kararını bozdu. “Çocuğun, aile kavramında baba olgusuna yer vermediğine, babasının fiziksel şiddetini ve kötü muamelesini anlattığına ve babasından korktuğuna” dikkat çekilen kararda, “Çocuk meskenine iade edilmesi halinde fiziki ve psikolojik gelişimi olumsuz etkilenir, iade talebinin reddine karar verilmeli” denildi. Yargıtay’ın bozma kararı uyarınca istinaf mahkemesi çocuğun iade talebinin reddine karar verecek ve çocuk annesinin yanında Türkiye’de kalacak.

Yargıtay’ın kararına konu olay, 2011 yılında yaşandı. Almanya’da yaşayan bir Türk çiftin 19 Temmuz 2011’de bir erkek çocukları dünyaya geldi. Kocası ile geçinemeyen kadın, oğlunu da yanına alıp haber vermeden 2014’te Türkiye’ye döndü. Kocası ise Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi hükümleri uyarınca çocuğun iadesi için 2015 yılında Türkiye’de dava açtı.

TÜRKİYE’DE KALACAK

İstanbul Aile Mahkemesi’nde dinlenen anne, “Çocuğuma ilgisiz, fiziksel şiddet de uyguluyor, tuvalete kilitlediği için çocuğum tuvalete gitmeye korkuyor; iade talebi reddedilsin” dedi. Mahkeme, “Çocuk yaşadığı ortama uyum sağlamış, iade durumunda fiziksel ve ruhsal gelişimi zarar görür” diyerek, iade talebinin reddine karar verdi.

Babanın itirazı üzerine dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 11. Hukuk Dairesi’ne geldi. İstinaf, yerel mahkemenin kararını kaldırarak, çocuğun Almanya’ya iadesine karar verdi. İstinaf’ın kararında,”Geri göndermenin çocuğun fiziksel ve psikolojik bir tehlikeye maruz kalmasına neden olacağına dair ciddi delil yok” ifadesine yer verildi.

Anne, bu kez kararı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, annenin temyiz talebi üzerine istinaf mahkemesinin kararını bozdu. Yargıtay’ın bozma kararı uyarınca mahkeme çocuğun iade talebinin reddine karar verecek ve çocuk annesinin yanında Türkiye’de kalacak.

‘GELİŞİMİ ETKİLENİR’

Yargıtay kararında, annenin sunduğu hastane raporlarına işaret edilerek “coçuğun, Türkiye’ye geldiği ilk dönemlerde aile kavramında baba olgusuna yer vermediği, uzmanlara ve öğretmenlere babasının fiziksel şiddetini ve kötü muamelesini anlattığı, babasından korktuğu, babasının kendisini tuvalete kilitlemesi nedeniyle tuvalete gitmek istemediği, servis şoförünü babasına benzettiği ve bu nedenle servise binmek istemediği” belirtildi. Tarafların Almanya’da yaşadıkları dönemde davacı babanın çocuğa ilgisiz olduğu, çocuğa fiziksel şiddete yönelik davranışlarda bulunduğu vurgulanan kararda, “bu sebeple ortak çocuğun cismani olarak zarar gördüğü gibi psikolojik gelişiminin de tehlikeye girdiğine, çocuğun mutat meskenine ( Almanya) iadesi halinde fiziki ve psikolojik gelişiminin de tehlikeye maruz kalacağına dair ciddi bir riskin varlığına” dikkat çekildi.

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