Yargıtay'dan cinsel istismar davalarında "öngörme" kararı

Yargıtay 14'ncü Ceza Dairesi, 13 yaşında bir kıza cinsel istismarda bulunan iki sanığa verilen hapis cezasını fazla buldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz ettiği karara ilişkin son sözü Yargıtay Ceza Genel Kurulu söyledi. Artık 15 yaşından küçüklere cinsel istismarda bulunanlara en az 15 yıl hapis cezası verilecek.

Habertürk TV'den Yasemin Güneri'nin haberine göre, İzmir'de annesiyle beraber yaşayan 13. yaşındaki N.K. aile bütçesine katkıda bulunmak için bir yorgancıda temizlik ve çay servisi yapmak üzere işe başladı. İşe başladığı ilk gün patronunun bakışlarından rahatsız oldu ve bu durumu annesiyle paylaştı. Annesi istemezse çalışmak zorunda olmadığını söylese de N.K. ertesi gün yine işe gitti. N.K. yorgancı dükkanı sahibi O.B. ile ile yanındaki işçi K.Ö.’nün cinsel istismarına uğradı. Aile hemen karakola giderek şikayetçi oldu. Yorgancı O.B. ve yanındaki işçi K.Ö., İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde çocuğun cinsel istismarı suçunu işledikleri iddiasıyla yargılandı.

Mahkeme iki sanığa da küçük kızın cinsel istismara uğraması ve ruh sağlığının bozulması nedeniyle 15'şer yıl hapis cezası verdi. Ardından cezalarını 12 yıl 6 aya indirdi. Yargıtay 14. Ceza Dairesi dosyayı bozdu. Kararda, 13 yaşındaki kızın ruh sağlığının bozulmasının nedeni olarak 3. kişiler gösterildi. Sanığa verilen ceza fazla bulundu.

Daire, sanıkların eğitim düzeyi, meslek tecrübesi ve kişisel özellikleri göz önünde alındığında cinsel saldırıyla alacakları cezayı da öngöremeyeceklerini belirtti. Bu karara ilk itiraz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi. Başsavcılığın itirazını genel kurul da kabul etti. Kurul’un bozma kararına göre; 15 yaşından küçük çocuklara “dokunma, öpme” gibi cinsel tacizde bulunanlara artık en az 15’er yıl hapis cezası verilecek.