Yargıtay, önüne gelen bir dosyada ‘misafirperver’ olunmamasını cezalandırdı. Davaya konu olay Yozgat’a bağlı Sorgun ilçesinde yaşandı. G.A. güven sarsıcı davranışlarda bulunan ve kendisini baba evine bırakıp bir daha arayıp sormayan kocası S.A. hakkında boşanma davası açtı. Sorgun 2. Aile Mahkemesi’nde görülen davada, G.A.'nın kocası da, karısının kendisine hakaret ettiğini ve konuklarına iyi konukseverlik göstermeyerek kendisini küçük duruma düşürdüğünü iddia etti.

Habertürk TV'den Yasemin Güneri'nin haberine göre; Mahkeme, davacı kadının açtığı boşanma davasında çiftlerin eşit oranda kusurlu olduğuna karar vererek maddi ve manevi tazminat taleplerini reddetti. Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını kısmen bozdu. Yargıtay, kadının konuklarına iyi konukseverlik yapmamasının kusur olarak kabul edileceğine dikkat çekti.

Yargıtay, verdiği emsal kararda şu görüşleri dile getirdi:

“her iki taraf da kusurlu olmakla birlikte davalı kocanın daha fazla kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Durum böyleyken; mahkemece tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi ve kusur belirlemesine bağlı olarak davacının maddi tazminat ile manevi tazminat taleplerinin reddine karar verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.”

Bu kararla, eve gelen misafirlere iyi davranmayıp eşi küçük duruma düşürmek boşanma nedeni sayılacak.

BİR DİĞER KARARDA 'BEKAR ERKEK ARKADAŞ' MAHKUM ETTİ

Yargıtay'ın verdiği bir diğer karara göre ise, bekar erkek arkadaşlarınızın evinizde yatılı kalması hem yuvanızı yıkabilir, hem de tazminata mahkum olmanıza neden olabilir.

Yargıtay, açılan boşanma davasında, eşinin rahatsız olduğunu söylemesine rağmen bekar erkek arkadaşlarını evinde yatılı ağırlayan kocayı kusurlu buldu. İstanbul’da yaşayan S.D. ile T.D. çiftinin boşanmasına, evlerinde yatılı kalan erkek arkadaşları neden oldu. İstanbul 9. Aile Mahkemesi'ne oşanma davası açan S.D rahatsız olduğunu ifade etmesine rağmen, kocasının bekar erkek arkadaşlarının evlerinde zaman zaman yatılı kalmalarına izin verdiğini belirtti.

"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI"

Eşinin bu davranışının ‘kişilik haklarına saldırı’ olduğunu belirten S.D boşanma davasında eşinden maddi ve manevi tazminat da talep etti. Mahkeme, kocanın bekar erkek arkadaşlarının evde zaman zaman yatılı kalmasının kişilik haklarına saldırı olarak kabul edilemeyeceğini belirterek tazminat talebinin reddine, boşanma davasının ise kabuüne karar verdi.

Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, mahkemenin kararını kısmen bozdu. Yargıtay, eşinin rızası olmadığı halde bekar erkek arkadaşlarını zaman zaman evde yatılı kalmasına izin veren kocanın tazminata da mahkum edilmesi gerektiğine karar verdi.

Boşanma kararını onayan Yargıtay, kadına tazminat da ödenmesi gerektiğini vurgulayarak dosyayı yerel mahkemeye yolladı. Bu kararla birlikte, eşin onayı olmadan evde bekar erkek arkadaşlarının yatılı olarak kalmasına izin vermek hem boşanma hem de tazminat nedeni olabilecek.

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