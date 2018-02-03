Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü FETÖ ve 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili bilgilendirme mektubu ve broşür hazırladı.
Gazete Habertürk'ten Rıdvan Tezel'in haberine göre; 2016 yılının ağustos ayından beri yürütülmekte olan soruşturmalarla ilgili internet, gazete ve ajanslar vasıtasıyla kamuoyu ile paylaşılan bilgilerden derlenerek hazırlanan mektup, 121 ülkenin başsavcılıkları ile ABD’nin 93 eyalet bölge başsavcısına gönderildi.
TÜRKÇE-İNGİLİZCE
İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan broşür, somut bilgilerle güncellendi. Örgütün yapısına ve yöntemlerine ilişkin faaliyetleri de içeren broşürde, FETÖ’nün darbe girişimi gecesi kimleri nerede şehit ettiğine ilişkin bilgilere ve fotoğraflara yer verildi. Broşürde, Yenikapı ruhunu yansıtan fotoğraflar da bulunuyor. Broşür, Türkiye’ye resmi temaslarda bulunan yabancı konuklara da verilecek.
ÖRGÜTÜN ŞEMASI
Broşürde, örgütün amacı, yurtiçi ve dışı yapılanması, hiyerarşik şeması, örgüte eleman kazandırma yöntemleri, mali kaynakları, devlet içinde, sosyal ve ticari alanlarda yapılanması, faaliyetleri, medya ve yargıdaki profiline ilişkin verilere ve bilgilere de yer verildi. Broşüre, örgüt içinde yer alıp itiraflarda bulunan eski HSYK üyelerinin ifadeleri ile FETÖ’nün terör örgütü olduğuna dair yüksek yargı kararları ve kriptolu haberleşme programı ByLock ile ilgili kararlar da eklendi.
"KARARLAR ÜZERİNE"
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, broşürün hazırlanma gerekçesi hakkında ise şunları kaydetti:
“Darbeden sonra yapılan soruşturmalar ve yargılamalar sürecinde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek ve terör örgütü üyeliği suçlarından yapılan soruşturmalar sonrasında iddianameler düzenlenerek davalar açılması, ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile yüksek yargıda kararlar verilmeye başlanması üzerine söz konusu yargılamalar sırasında elde edilen deliller ışığında 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki örgütün FETÖ olduğunu güncel bilgilerle anlatmak.”
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