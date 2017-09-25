2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ders başı yaptı. Okullarına dönen ve dersliklerinde yerini alan öğrenciler, bir yandan da yarıyıl tatilinin ne zaman olduğunu merak ediyor. Peki yarıyıl tatili ne zaman? İşte sömestr tatili tarihi...
YARIYIL TATİLİ (SÖMESTR) NE ZAMAN? (2017-2018)
18 Eylül Pazartesi günü eğitim-öğretim yılının başlamasıyla yurt genelinde milyonlarca öğrenci dersliklerindeki yerini aldı ve eğitimine başladı. Her sınıftan eğitime başlayan öğrenciler, bir yandan da yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.
15 günlük tatilin ne zaman başlayacağı ise geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yayınlanan çalışma takviminde belirtilmişti.
MEB'in internet sitesinde yayınlanan takvime göre, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 15 günlük yarıyıl tatili 22 Ocak 2018 tatilinde başlayacak ve böylece birinci kanaat dönemi sonlanmış olacak. 15 günlük tatilin ardından ikinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacak ve milyonlarca öğrenci yeniden okullarına dönüş yapacak.
2018 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Yarıyıl tatilinin ardından başlayacak olan ikinci kanaat dönemi boyunca milyonlarca öğrenci derslerine katılacak ve sınavlarda yüksek not almak için çaba gösterecek.
İkinci kanaat dönemi, yarıyıl tatilinin sonlanmasıyla 5 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacak. İkinci kanaat dönemin sonlanmasıyla da okullar kapanacak ve öğrenciler 3 ay tatile başlayacak.
3 aylık tatil, 8 Haziran 2018 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayacak. Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra 17 Eylül 2018 Pazartesi gününe kadar 3 aylık bir yaz tatili yapacak.
- Yarıyıl tatili
- 15 tatil
- ne zaman
- okullar ne zaman kapanacak
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.