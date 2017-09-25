2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ders başı yaptı. Okullarına dönen ve dersliklerinde yerini alan öğrenciler, bir yandan da yarıyıl tatilinin ne zaman olduğunu merak ediyor. Peki yarıyıl tatili ne zaman? İşte sömestr tatili tarihi...

YARIYIL TATİLİ (SÖMESTR) NE ZAMAN? (2017-2018)

18 Eylül Pazartesi günü eğitim-öğretim yılının başlamasıyla yurt genelinde milyonlarca öğrenci dersliklerindeki yerini aldı ve eğitimine başladı. Her sınıftan eğitime başlayan öğrenciler, bir yandan da yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

15 günlük tatilin ne zaman başlayacağı ise geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yayınlanan çalışma takviminde belirtilmişti.

MEB'in internet sitesinde yayınlanan takvime göre, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 15 günlük yarıyıl tatili 22 Ocak 2018 tatilinde başlayacak ve böylece birinci kanaat dönemi sonlanmış olacak. 15 günlük tatilin ardından ikinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacak ve milyonlarca öğrenci yeniden okullarına dönüş yapacak.

2018 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Yarıyıl tatilinin ardından başlayacak olan ikinci kanaat dönemi boyunca milyonlarca öğrenci derslerine katılacak ve sınavlarda yüksek not almak için çaba gösterecek.

İkinci kanaat dönemi, yarıyıl tatilinin sonlanmasıyla 5 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacak. İkinci kanaat dönemin sonlanmasıyla da okullar kapanacak ve öğrenciler 3 ay tatile başlayacak.

3 aylık tatil, 8 Haziran 2018 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayacak. Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra 17 Eylül 2018 Pazartesi gününe kadar 3 aylık bir yaz tatili yapacak.

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