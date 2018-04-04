15 ilde ‘Ofsayt' operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Samsun, Denizli, Ordu, Bursa, Malatya ve Aydın'da örgüt faaliyeti kapsamında yasadışı bahis oynatanlara yönelik operasyon düzenlendi. ‘Ofsayt' adı verilen operasyonda yasadışı bahis sitesini kurup ve yönettikleri tespit edilen 67 kişinin aralarında bulunduğu 90 kişi gözaltına alındı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; dev operasyonda zanlıların yasadışı bahisten elde ettikleri gelirle edindikleri belirtilen Aydın, Muğla ve Eskişehir'de birer gece kulübü, Adana'da benzin istasyonu ve restoran, İzmir'de 3 ambalaj fabrikası ve İstanbul'da bir inşaat şirketi ile kıymetli madenler şirketi gibi bir çok işyerine el konuldu. Zanlıların sanal bahisten aylık 5 milyon lira gelir elde ettiği belirtildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER