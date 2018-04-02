Yasak Elma 4. yeni bölüm fragmanı, dizinin ekranlara gelen son bölümünün ardından yayınlandı. FOX TV’nin yeni dizisi Yasak Elma’da heyecan her bölümde katlanarak devam ediyor. Yasak Elma’nın bu bölümünde Ender’in girdiği çıkmazdan kurtulma çabası diziye damga vururken, Yıldız planında büyük mesafe katetti. İşte Yasak Elma’nın yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti.

YASAK ELMA 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 3. BÖLÜM ÖZETİ

Ender, Yıldız’ı hafife almanın cezasını ağır öder. Kardeşi Caner’le düşüşünü kimseye göstermemek için çabalar. Yıldız, Halit’le ilgili riskli bir karar verir. Zeynep ve Alihan’ın yaşadığı gerginlikler onları daha da yakınlaştırır.

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