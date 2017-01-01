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Bakımsız kalan midilli ölmeye yakın bulundu

12 Ekim 2016 Çarşamba, 14:24:47

Belçika'da bir barınakta bakımsız bırakılan midillinin görünüşü yürek yaktı. Neyse ki sağlık görevlileri zavallı midilliyi buldu

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    Belçika'da bir barınakta bulunan midillinin görünüşü yürek yaktı.

  • 2 Bakımsız kalan midilli ölmeye yakın bulundu
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    Tırnakları uzayan, tüyleri kesilmediği için uzun kalan zavallı midillinin vücudunda çeşitli yaralar da vardı.

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    Sağlık ekipleri tarafından kurtarılan minik midillinin ihmal edilmesi görenleri oldukça üzdü. 

  • 4 Bakımsız kalan midilli ölmeye yakın bulundu
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    Yetersiz beslenme nedeniyle açlıktan ölmeye çok yakın olan bu zavallı hayvan, bulunduğunda sadece 70 kilogramdı.

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    Oysa onun yaşındaki midillilerin ortalama 200 kilogram olması gerekiyor. 

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