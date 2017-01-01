Daily Mail'inhaberine göre Alzheimer hastası Russel, kendi bakımını da üstlenemediği için huzurevine yerleştirildi.
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BULDUKLARINDA ÖLMEK ÜZEREYDİ!
Onu bulduklarında tüyleri hastalıktan dökülmüş, açlıktan zayıf düşmüş haldeydi.
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Ona yardım eli uzatıp tedavi eden ve sahiplenen aile son fotoğraflarını yayınladı.
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İşte yavru köpeğin inanılmaz değişimi...
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KUTUYU AÇTIKLARINDA ÜZÜCÜ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Bret Winingar ve oğlu Zach, Arkansas’ın Little Rock kasabasında bir haftasonu bisikletle gezintiye çıktıklarında buldukları kutuyla şok oldular.
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Kutunun içini açtıklarında zayıflıktan ölmek üzere bir köpek buldular.
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Evden köpek maması getirerek açlıktan ölmek üzere olan yavruyu doyurdular.
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1 aydan fazla süre kutunun içinde kalan köpek, tedavi edilerek yeniden hayata döndürüldü.
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ZİFTE SAPLANMIŞ HALDE BULUNDU!
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yol kenarındaki zift birikintisine gömülen yavru köpek, fotoğraf çekimi için duran gelin damat tarafından bulunarak hayvan barınağına teslim edildi.
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Seydikemer-Kaş Karayolu üzeri Çaykenarı Mahallesi'nde mola veren gelinle damat, asfalt çalışması yeni tamamlanan yol kıyısında fotoğraf çekinmek istedi.
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Yavru köpek olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekiplerine teslim edildi. İtfaiyeciler köpeği Fethiye Belediyesi Hayvan Barınağı'na getirdi.
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Görevliler köpeğin üzerindeki büyük zift parçalarını elleriyle kopararak temizledi. Fethiye Belediyesi Hayvan Barınağı Müdürü Veteriner Emre Kangal köpeğin vücudunu gaz yağıyla sildi.
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Kangal, gaz yağıyla bu zifti temizleyemeye çalışacaklarını söyledi. Daha sonra vücudunun tahriş olmuş bölgelerine tedavi uygulayacaklarını aktaran Kangal, bu şekilde yavruyu hayatta tutmak için çabalayacaklarını kaydetti. IHA
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ZİFTTEN KURTARILMIŞTI, SON HALİ ŞAŞIRTIYOR!
2 Haziran 2016'da Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, zifte yapıştığı için ölmek üzereyken itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kurtarılan ve üç veteriner hekimin 4 saatlik çabasıyla hayata döndürülen yavru köpeğin son hali görenleri şaşırttı.
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Ormanlı beldesi Kaymaklar köyü girişinde 6 Nisan'da asfalt tankerinden sızan zifte yapışan ve telef olmak üzereyken Ereğli Belediyesi itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarılan ve "Zift" adı verilen yavru köpek, Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde görevli veteriner hekimlerinin uyguladığı tedavinin ardından tamamen iyileşti.
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Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Atilla Bulak, vücudunun büyük bölümü ziftle kaplı olan ve ayakları birbirine tamamen yapışan yavru köpeğin aç ve susuz haldebulunduğunu ve tedavisine başladıklarını anımsattı.
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Bulak, 54 gündür devam eden tedavinin ardından yavru köpeğin sağlığına kavuştuğunu belirterek, şöyle devam etti:
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"Hareket edemeyen çene ve ayaklar artık tamamen normale döndü. Türkiye'nin hemen hemen her ilinin yanı sıra yurt dışından binlerce kişi, elektronik posta ve sosyal medya üzerinden köpeğin sağlık durumunu yakından takip etmekte...
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'Zift' adını verdiğimiz köpeğimizin tedavisi tamamlanmıştır ve artık sahiplendirilecektir. Yaklaşık 54 gün önceki bize gelen köpeğin çekilen fotoğrafıyla tedavisinin ardından çekilen fotoğraf arasındaki farkı görenler şaşırıyor."
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Belediyeye yavru köpeği sahiplenmek için yapılan başvuruları değerlendireceklerine değinen Bulak, "Zift"i yeni sahibiyle buluşturacaklarını bildirdi.
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SON HALİNE İNANAMAYACAKSINIZ!
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uyuz nedeniyle tüyleri dökülmüş ve aşırı zayıflamış halde bulunan Alman kurdu cinsi köpeğin 6,5 aylık tedavinin ardından yaşadığı değişim, görenleri şaşırtıyor.
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6 Ekim 2015 tarihinde Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezine getirilen 3 yaşındaki Alman kurdu, buradaki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. (AA)
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ÖNCESİ VE SONRASIYLA KÖPEKLERİN İNANILMAZ DEĞİŞİMİ